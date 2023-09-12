https://ria.ru/20230912/bloger-1895962289.html
"Позор": блогер осудил зрителей, пришедших на концерт Басты в Дагестане
"Позор": блогер осудил зрителей, пришедших на концерт Басты в Дагестане - РИА Новости, 12.09.2023
"Позор": блогер осудил зрителей, пришедших на концерт Басты в Дагестане
Автоблогер из Дагестана Мухаммад Исаев разместил на своей странице в соцсети ролик, в котором эмоционально отреагировал на прошедший 11 сентября концерт рэпера... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T21:01
2023-09-12T21:01
2023-09-12T21:29
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баста (василий вакуленко)
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Автоблогер из Дагестана Мухаммад Исаев разместил на своей странице в соцсети ролик, в котором эмоционально отреагировал на прошедший 11 сентября концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) в Махачкале."То, что там творилось, мне лично стыдно, что такие дагестанцы и дагестанки у нас проживают. Бессовестные. Вы идете туда. Вы позорите Дагестан. Черти, те кто пустил туда своих жен, вы не мужчины тоже", – высказался блогер. Видео быстро подхватили паблики и сообщества, а местные жители стали его обсуждать в комментариях. Некоторые поддержали слова Исаева, назвав их "правильными". "Ты прав, поддерживаю", "Верно, только тряпки там и были", "Правильно говорит", "Солидарна с автором", – написали пользователи. У других слова блогера вызвали улыбку и недоумение."Тебя не пустили, похоже", "Ты себя исправь сначала", "Как будто нет больше проблем, как это обсуждать", – отметили комментаторы. Сам Баста ситуацию пока не прокомментировал. Известно, что концерт музыканта прошел в Махачкале в этот понедельник во Дворце спорта и молодежи им. Али Алиева. По данным ряда СМИ, шоу посетило около пяти тысяч зрителей. Мухаммад Исаев – известный в Дагестане предприниматель и автоблогер, на чей YouTube-канал с обзорами машин подписано более 72 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, баста (василий вакуленко), махачкала
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Баста (Василий Вакуленко), Махачкала
"Позор": блогер осудил зрителей, пришедших на концерт Басты в Дагестане
Блогер осудил зрителей, посетивших 11 сентября концерт рэпера Басты в Махачкале
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Автоблогер из Дагестана Мухаммад Исаев разместил на своей странице в соцсети ролик, в котором эмоционально отреагировал на прошедший 11 сентября концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) в Махачкале.
«
"То, что там творилось, мне лично стыдно, что такие дагестанцы и дагестанки у нас проживают. Бессовестные. Вы идете туда. Вы позорите Дагестан. Черти, те кто пустил туда своих жен, вы не мужчины тоже", – высказался блогер.
Видео быстро подхватили паблики и сообщества, а местные жители стали его обсуждать в комментариях. Некоторые поддержали слова Исаева, назвав их "правильными".
«
"Ты прав, поддерживаю", "Верно, только тряпки там и были", "Правильно говорит", "Солидарна с автором", – написали пользователи.
У других слова блогера вызвали улыбку и недоумение.
«
"Тебя не пустили, похоже", "Ты себя исправь сначала", "Как будто нет больше проблем, как это обсуждать", – отметили комментаторы.
Сам Баста ситуацию пока не прокомментировал.
Известно, что концерт музыканта прошел в Махачкале в этот понедельник во Дворце спорта и молодежи им. Али Алиева. По данным ряда СМИ, шоу посетило около пяти тысяч зрителей.
Мухаммад Исаев – известный в Дагестане предприниматель и автоблогер, на чей YouTube-канал с обзорами машин подписано более 72 тысяч человек.
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