https://ria.ru/20230912/bloger-1895962289.html

"Позор": блогер осудил зрителей, пришедших на концерт Басты в Дагестане

"Позор": блогер осудил зрителей, пришедших на концерт Басты в Дагестане - РИА Новости, 12.09.2023

"Позор": блогер осудил зрителей, пришедших на концерт Басты в Дагестане

Автоблогер из Дагестана Мухаммад Исаев разместил на своей странице в соцсети ролик, в котором эмоционально отреагировал на прошедший 11 сентября концерт рэпера... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T21:01

2023-09-12T21:01

2023-09-12T21:29

шоубиз

новости шоу-бизнеса

баста (василий вакуленко)

махачкала

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875147332_0:203:2920:1846_1920x0_80_0_0_93be6933c06bafe9f3533adf6dabbb3c.jpg

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Автоблогер из Дагестана Мухаммад Исаев разместил на своей странице в соцсети ролик, в котором эмоционально отреагировал на прошедший 11 сентября концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) в Махачкале."То, что там творилось, мне лично стыдно, что такие дагестанцы и дагестанки у нас проживают. Бессовестные. Вы идете туда. Вы позорите Дагестан. Черти, те кто пустил туда своих жен, вы не мужчины тоже", – высказался блогер. Видео быстро подхватили паблики и сообщества, а местные жители стали его обсуждать в комментариях. Некоторые поддержали слова Исаева, назвав их "правильными". "Ты прав, поддерживаю", "Верно, только тряпки там и были", "Правильно говорит", "Солидарна с автором", – написали пользователи. У других слова блогера вызвали улыбку и недоумение."Тебя не пустили, похоже", "Ты себя исправь сначала", "Как будто нет больше проблем, как это обсуждать", – отметили комментаторы. Сам Баста ситуацию пока не прокомментировал. Известно, что концерт музыканта прошел в Махачкале в этот понедельник во Дворце спорта и молодежи им. Али Алиева. По данным ряда СМИ, шоу посетило около пяти тысяч зрителей. Мухаммад Исаев – известный в Дагестане предприниматель и автоблогер, на чей YouTube-канал с обзорами машин подписано более 72 тысяч человек.

https://ria.ru/20230901/basta-1893594445.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, баста (василий вакуленко), махачкала