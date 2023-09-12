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Путин охарактеризовал поведение российского бизнеса
Путин охарактеризовал поведение российского бизнеса - РИА Новости, 12.09.2023
Путин охарактеризовал поведение российского бизнеса
Российский бизнес сегодня ведёт себя очень ответственно и активно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:49
2023-09-12T10:49
2023-09-12T10:52
владимир путин
экономика
вэф-2023
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Российский бизнес сегодня ведёт себя очень ответственно и активно, заявил президент РФ Владимир Путин."Я хочу подчеркнуть ещё раз, особенно в сегодняшних условиях: в целом российский бизнес ведет себя в высшей степени ответственно. В высшей степени ответственно. И сохраняет рабочие коллективы, налаживает новые логистические цепочки, активно себя ведёт. Конечно, во многих случаях востребовано появление нового класса, молодого класса бизнесменов. Это тоже правда. Но никто не говорит, что нужно решать вопросы деприватизацией", - сказал Путин во время пленарного заседания на ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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владимир путин, экономика, вэф-2023, россия
Владимир Путин, Экономика, ВЭФ-2023, Россия
Путин охарактеризовал поведение российского бизнеса
Путин: российский бизнес ведет себя в высшей степени ответственно