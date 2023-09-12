https://ria.ru/20230912/biznes-1895769465.html

Путин охарактеризовал поведение российского бизнеса

Путин охарактеризовал поведение российского бизнеса - РИА Новости, 12.09.2023

Путин охарактеризовал поведение российского бизнеса

Российский бизнес сегодня ведёт себя очень ответственно и активно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:49

2023-09-12T10:49

2023-09-12T10:52

владимир путин

экономика

вэф-2023

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Российский бизнес сегодня ведёт себя очень ответственно и активно, заявил президент РФ Владимир Путин."Я хочу подчеркнуть ещё раз, особенно в сегодняшних условиях: в целом российский бизнес ведет себя в высшей степени ответственно. В высшей степени ответственно. И сохраняет рабочие коллективы, налаживает новые логистические цепочки, активно себя ведёт. Конечно, во многих случаях востребовано появление нового класса, молодого класса бизнесменов. Это тоже правда. Но никто не говорит, что нужно решать вопросы деприватизацией", - сказал Путин во время пленарного заседания на ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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владимир путин, экономика, вэф-2023, россия