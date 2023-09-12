https://ria.ru/20230912/biznes-1895757917.html

Государство и бизнес должны быть равными партнерами, заявил Путин

Государство и бизнес должны быть равными партнерами, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023

Государство и бизнес должны быть равными партнерами, заявил Путин

Государство и бизнес должны быть равными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:15

2023-09-12T10:15

2023-09-12T10:15

россия

владивосток

владимир путин

вэф-2023

дальневосточный федеральный университет

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Государство и бизнес должны быть равными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума. "Мы должны быть равными партнерами", - сказал Путин, говоря о взаимодействии государства и бизнеса. Он добавил, что сотрудничество между государством и бизнесом приносит хорошие результаты. "Приносит, мы и дальше так будем делать. Но знаете, что еще очень важно, мне кажется важным, что все-таки между правительством и бизнес-кругами на протяжении уже десятилетия, а может даже и пару десятилетий сложился очень хороший диалог", - сказал Путин. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владивосток, владимир путин, вэф-2023, дальневосточный федеральный университет, экономика