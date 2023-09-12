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Государство и бизнес должны быть равными партнерами, заявил Путин
Государство и бизнес должны быть равными партнерами, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
Государство и бизнес должны быть равными партнерами, заявил Путин
Государство и бизнес должны быть равными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:15
2023-09-12T10:15
2023-09-12T10:15
россия
владивосток
владимир путин
вэф-2023
дальневосточный федеральный университет
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Государство и бизнес должны быть равными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума. "Мы должны быть равными партнерами", - сказал Путин, говоря о взаимодействии государства и бизнеса. Он добавил, что сотрудничество между государством и бизнесом приносит хорошие результаты. "Приносит, мы и дальше так будем делать. Но знаете, что еще очень важно, мне кажется важным, что все-таки между правительством и бизнес-кругами на протяжении уже десятилетия, а может даже и пару десятилетий сложился очень хороший диалог", - сказал Путин. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, владимир путин, вэф-2023, дальневосточный федеральный университет, экономика
Россия, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ-2023, Дальневосточный федеральный университет, Экономика
Государство и бизнес должны быть равными партнерами, заявил Путин
Путин призвал государство и бизнес взаимодействовать на равных
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Государство и бизнес должны быть равными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Мы должны быть равными партнерами", - сказал Путин, говоря о взаимодействии государства и бизнеса.
Он добавил, что сотрудничество между государством и бизнесом приносит хорошие результаты.
"Приносит, мы и дальше так будем делать. Но знаете, что еще очень важно, мне кажется важным, что все-таки между правительством и бизнес-кругами на протяжении уже десятилетия, а может даже и пару десятилетий сложился очень хороший диалог", - сказал Путин.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Спецоперация, рубль, налоги и экономика будущего. Путин выступил на ВЭФ