https://ria.ru/20230912/biznes-1895751193.html

Бизнес должен понять, что в России работать надежнее, заявил Путин

Бизнес должен понять, что в России работать надежнее, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023

Бизнес должен понять, что в России работать надежнее, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо договориться с бизнесом, чтобы они поняли, что в России работать надежнее. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T09:52

2023-09-12T09:52

2023-09-12T10:27

россия

владимир путин

экономика

владивосток

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо договориться с бизнесом, чтобы они поняли, что в России работать надежнее."Нам нужно как-то вот с бизнесом договориться, они должны понимать, и исходить из того, что здесь надежнее работать, поэтому… не надо наступать на одни и те же грабли", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет