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Бизнес должен понять, что в России работать надежнее, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
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09:52 12.09.2023 (обновлено: 10:27 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/biznes-1895751193.html
Бизнес должен понять, что в России работать надежнее, заявил Путин
Бизнес должен понять, что в России работать надежнее, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
Бизнес должен понять, что в России работать надежнее, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо договориться с бизнесом, чтобы они поняли, что в России работать надежнее. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:52
2023-09-12T10:27
россия
владимир путин
экономика
владивосток
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо договориться с бизнесом, чтобы они поняли, что в России работать надежнее."Нам нужно как-то вот с бизнесом договориться, они должны понимать, и исходить из того, что здесь надежнее работать, поэтому… не надо наступать на одни и те же грабли", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия, владимир путин, экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет
Россия, Владимир Путин, Экономика, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет
Бизнес должен понять, что в России работать надежнее, заявил Путин

Путин: бизнесу надо объяснить, что в России работать надежнее

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастник Восточного экономического форума во Владивостоке
Участник Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Участник Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо договориться с бизнесом, чтобы они поняли, что в России работать надежнее.
"Нам нужно как-то вот с бизнесом договориться, они должны понимать, и исходить из того, что здесь надежнее работать, поэтому… не надо наступать на одни и те же грабли", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Путин призвал сохранить дальневосточные приоритеты госинвестиций
10:14
 
РоссияВладимир ПутинЭкономикаВладивостокДальневосточный федеральный университет
 
 
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