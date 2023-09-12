https://ria.ru/20230912/biznes-1895751193.html
Бизнес должен понять, что в России работать надежнее, заявил Путин
Бизнес должен понять, что в России работать надежнее, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
Бизнес должен понять, что в России работать надежнее, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо договориться с бизнесом, чтобы они поняли, что в России работать надежнее. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:52
2023-09-12T09:52
2023-09-12T10:27
россия
владимир путин
экономика
владивосток
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо договориться с бизнесом, чтобы они поняли, что в России работать надежнее."Нам нужно как-то вот с бизнесом договориться, они должны понимать, и исходить из того, что здесь надежнее работать, поэтому… не надо наступать на одни и те же грабли", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет
Россия, Владимир Путин, Экономика, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет
Бизнес должен понять, что в России работать надежнее, заявил Путин
Путин: бизнесу надо объяснить, что в России работать надежнее