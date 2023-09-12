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В VK объявили о прекращении листинга на Лондонской фондовой бирже - РИА Новости, 12.09.2023
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12:37 12.09.2023 (обновлено: 12:38 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/birzha-1895806659.html
В VK объявили о прекращении листинга на Лондонской фондовой бирже
В VK объявили о прекращении листинга на Лондонской фондовой бирже - РИА Новости, 12.09.2023
В VK объявили о прекращении листинга на Лондонской фондовой бирже
VK объявила о прекращении листинга и, соответственно, торгов глобальными депозитарными расписками и еврооблигациями на Лондонской фондовой бирже (LSE) с 12... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:37
2023-09-12T12:38
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. VK объявила о прекращении листинга и, соответственно, торгов глобальными депозитарными расписками и еврооблигациями на Лондонской фондовой бирже (LSE) с 12 сентября, говорится в сообщении компании. "Компания сообщает, что в связи с поданным VK обращением был прекращен листинг в Официальном списке Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и отменен допуск к торгам глобальных депозитарных расписок Компании, выпущенных в соответствии с Положением S и Правилом 144A (далее – "ГДР"), на Основном рынке Лондонской фондовой биржи начиная с 8:00 (лондонское время) сегодня, 12 сентября 2023 года", - говорится в сообщении. Там же уточняется, что отменен "листинг и допуск к торгам на Международном рынке ценных бумаг (ISM, International Securities Market) Лондонской фондовой биржи старших необеспеченных конвертируемых Еврооблигаций VK (ISIN XS2239639433) (далее – "Облигации"), начиная с 8:00 (лондонское время) сегодня, 12 сентября 2023 года". В сообщение напоминают, что решение о делистинге обусловлено нахождением большинства активов VK в России, а также решением о редомициляции с Британских Виргинских островов в Российскую Федерацию. Также оно связано с невозможностью раскрытия нормативных новостей на Лондонской фондовой бирже и фактической приостановкой Лондонской фондовой биржей торгов ГДР и облигациями Компании c 3 марта прошлого года. О намерении провести делистинг ГДР и старших необеспеченных конвертируемых облигаций VK с LSE компания заявила в августе. VK планирует сохранить листинг на Московской бирже.
https://ria.ru/20230811/vk-1889495161.html
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В VK объявили о прекращении листинга на Лондонской фондовой бирже

VK объявила о прекращении листинга и торгов на Лондонской фондовой бирже

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип компании VK
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Логотип компании VK. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. VK объявила о прекращении листинга и, соответственно, торгов глобальными депозитарными расписками и еврооблигациями на Лондонской фондовой бирже (LSE) с 12 сентября, говорится в сообщении компании.
"Компания сообщает, что в связи с поданным VK обращением был прекращен листинг в Официальном списке Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и отменен допуск к торгам глобальных депозитарных расписок Компании, выпущенных в соответствии с Положением S и Правилом 144A (далее – "ГДР"), на Основном рынке Лондонской фондовой биржи начиная с 8:00 (лондонское время) сегодня, 12 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.
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Там же уточняется, что отменен "листинг и допуск к торгам на Международном рынке ценных бумаг (ISM, International Securities Market) Лондонской фондовой биржи старших необеспеченных конвертируемых Еврооблигаций VK (ISIN XS2239639433) (далее – "Облигации"), начиная с 8:00 (лондонское время) сегодня, 12 сентября 2023 года".
В сообщение напоминают, что решение о делистинге обусловлено нахождением большинства активов VK в России, а также решением о редомициляции с Британских Виргинских островов в Российскую Федерацию. Также оно связано с невозможностью раскрытия нормативных новостей на Лондонской фондовой бирже и фактической приостановкой Лондонской фондовой биржей торгов ГДР и облигациями Компании c 3 марта прошлого года.
О намерении провести делистинг ГДР и старших необеспеченных конвертируемых облигаций VK с LSE компания заявила в августе. VK планирует сохранить листинг на Московской бирже.
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