https://ria.ru/20230912/bezrabotitsa-1895793696.html
Путин заявил о беспрецедентно низком уровне безработицы в России
Путин заявил о беспрецедентно низком уровне безработицы в России - РИА Новости, 12.09.2023
Путин заявил о беспрецедентно низком уровне безработицы в России
Безработица в России находится на историческом минимуме и сейчас составляет 3%, такого в стране никогда не было, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:57
2023-09-12T11:57
2023-09-12T12:10
россия
экономика
владимир путин
вэф-2023
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Безработица в России находится на историческом минимуме и сейчас составляет 3%, такого в стране никогда не было, заявил президент России Владимир Путин."Да, я сказал, у нас там инфляция немного подросла, но она в рамках соответствующих показателей находится. Безработица на историческом минимуме - 3%, такого никогда не было. 3% всего безработица в стране. Да, в этой связи возникают другие вопросы с трудовыми ресурсами, но и они тоже решаются, но впервые за несколько лет у нас растут реальные доходы населения", - заявил глава государства в ходе пленарной сессии ВЭФ.Путин отметил, что это скромные доходы, но тенденция правильная и реальные располагаемые доходы и реальные заработные платы подрастают.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия, экономика, владимир путин, вэф-2023
Россия, Экономика, Владимир Путин, ВЭФ-2023
Путин заявил о беспрецедентно низком уровне безработицы в России
Путин заявил, что безработица в России составляет всего три процента