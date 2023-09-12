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Югра развивает собственное производство беспилотников - РИА Новости, 12.09.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
17:46 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/bespilotniki-1895916851.html
Югра развивает собственное производство беспилотников
Югра развивает собственное производство беспилотников - РИА Новости, 12.09.2023
Югра развивает собственное производство беспилотников
В Югре налажено производство беспилотных дронов, которые составят конкуренцию продукции китайских и европейских производителей, сообщил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T17:46
2023-09-12T17:46
ханты-мансийский автономный округ
владивосток
технологии
вэф-2023
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский ао
правительство ханты-мансийского ао - югры
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. В Югре налажено производство беспилотных дронов, которые составят конкуренцию продукции китайских и европейских производителей, сообщил РИА Новости генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев. Заявление было сделано на полях VIII Восточного экономического форума во Владивостоке. Так, беспилотный дрон, разработанный компанией из Югры, пройдет испытания в зоне специальной военной операции (СВО). "Буквально на прошлой неделе прошло испытание первого нашего дрона, который полностью собран в Югре. Сейчас мы, возможно, будем подключаться к тиражированию и расширению поставок этого беспилотного аппарата", - рассказал Колупаев. Он отметил, что ставка делается на развитие именно беспилотных систем и формирование их инфраструктуры, потому что добывающая отрасль их активно использует. В том числе, для контроля лесных пожаров, контроля бесконтрольной вырубки, инспекции трубопроводных сетей. ВЭФ-2023 проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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владивосток, технологии, вэф-2023, ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийский ао, правительство ханты-мансийского ао - югры
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Владивосток, Технологии, ВЭФ-2023, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийский АО, Правительство Ханты-Мансийского АО - Югры

Югра развивает собственное производство беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Беспилотник
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. В Югре налажено производство беспилотных дронов, которые составят конкуренцию продукции китайских и европейских производителей, сообщил РИА Новости генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев.
Заявление было сделано на полях VIII Восточного экономического форума во Владивостоке. Так, беспилотный дрон, разработанный компанией из Югры, пройдет испытания в зоне специальной военной операции (СВО).
"Буквально на прошлой неделе прошло испытание первого нашего дрона, который полностью собран в Югре. Сейчас мы, возможно, будем подключаться к тиражированию и расширению поставок этого беспилотного аппарата", - рассказал Колупаев.
Он отметил, что ставка делается на развитие именно беспилотных систем и формирование их инфраструктуры, потому что добывающая отрасль их активно использует. В том числе, для контроля лесных пожаров, контроля бесконтрольной вырубки, инспекции трубопроводных сетей.
ВЭФ-2023 проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругВладивостокТехнологииВЭФ-2023Ханты-Мансийский автономный округХанты-Мансийский АОПравительство Ханты-Мансийского АО - Югры
 
 
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