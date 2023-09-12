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Белый дом прокомментировал анонс расследования по импичменту Байдену
Белый дом прокомментировал анонс расследования по импичменту Байдену - РИА Новости, 12.09.2023
Белый дом прокомментировал анонс расследования по импичменту Байдену
Белый дом в связи с анонсированным спикером палаты представителей расследовании в рамках процедуры импичмента президенту США Джо Байдену заявил, что у него нет... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T18:59
2023-09-12T18:59
2023-09-12T19:10
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Белый дом в связи с анонсированным спикером палаты представителей расследовании в рамках процедуры импичмента президенту США Джо Байдену заявил, что у него нет доказательств и поддержки республиканцев, назвал происходящее "экстремальной политикой в худшем виде"."Республиканцы в палате вели расследование в отношении президента на протяжении 9 месяцев и не предоставили никаких доказательств неправомерных действий, об этом говорили его собственные однопартийцы. Он обещал провести голосование по импичменту, теперь передумал, потому что у него нет поддержки. Экстремальная политика в ее худшем проявлении", - написал в социальной сети Х официальный представитель Белого дома по вопросам контроля и расследований, спецпомощник президента Байдена Ян Сэмс.Ранее сегодня спикер палаты представителей Кевин Маккарти объявил о начале формального расследования в рамках процедуры импичмента Байдена. Спикер заявил о наличии у палаты данных о коррупции и злоупотреблении президентом и его родственниками служебным положением. Байден решительно отрицает все обвинения.
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в мире
Белый дом прокомментировал анонс расследования по импичменту Байдену
Белый дом назвал расследование по импичменту Байдену экстремальной политикой
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Белый дом в связи с анонсированным спикером палаты представителей расследовании в рамках процедуры импичмента президенту США Джо Байдену заявил, что у него нет доказательств и поддержки республиканцев, назвал происходящее "экстремальной политикой в худшем виде".
"Республиканцы в палате вели расследование в отношении президента на протяжении 9 месяцев и не предоставили никаких доказательств неправомерных действий, об этом говорили его собственные однопартийцы. Он обещал провести голосование по импичменту, теперь передумал, потому что у него нет поддержки. Экстремальная политика в ее худшем проявлении", - написал в социальной сети Х официальный представитель Белого дома по вопросам контроля и расследований, спецпомощник президента Байдена Ян Сэмс.
Ранее сегодня спикер палаты представителей Кевин Маккарти объявил о начале формального расследования в рамках процедуры импичмента Байдена. Спикер заявил о наличии у палаты данных о коррупции и злоупотреблении президентом и его родственниками служебным положением. Байден решительно отрицает все обвинения.