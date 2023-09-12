https://ria.ru/20230912/bayden-1895947368.html

Белый дом прокомментировал анонс расследования по импичменту Байдену

Белый дом прокомментировал анонс расследования по импичменту Байдену - РИА Новости, 12.09.2023

Белый дом прокомментировал анонс расследования по импичменту Байдену

Белый дом в связи с анонсированным спикером палаты представителей расследовании в рамках процедуры импичмента президенту США Джо Байдену заявил, что у него нет... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T18:59

2023-09-12T18:59

2023-09-12T19:10

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg

ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Белый дом в связи с анонсированным спикером палаты представителей расследовании в рамках процедуры импичмента президенту США Джо Байдену заявил, что у него нет доказательств и поддержки республиканцев, назвал происходящее "экстремальной политикой в худшем виде"."Республиканцы в палате вели расследование в отношении президента на протяжении 9 месяцев и не предоставили никаких доказательств неправомерных действий, об этом говорили его собственные однопартийцы. Он обещал провести голосование по импичменту, теперь передумал, потому что у него нет поддержки. Экстремальная политика в ее худшем проявлении", - написал в социальной сети Х официальный представитель Белого дома по вопросам контроля и расследований, спецпомощник президента Байдена Ян Сэмс.Ранее сегодня спикер палаты представителей Кевин Маккарти объявил о начале формального расследования в рамках процедуры импичмента Байдена. Спикер заявил о наличии у палаты данных о коррупции и злоупотреблении президентом и его родственниками служебным положением. Байден решительно отрицает все обвинения.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире