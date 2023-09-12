https://ria.ru/20230912/banki-1895927717.html

В ЦБ рассказали о полисах добровольного страхования банковских карт

В ЦБ рассказали о полисах добровольного страхования банковских карт - РИА Новости, 12.09.2023

В ЦБ рассказали о полисах добровольного страхования банковских карт

Полисы добровольного страхования банковских карт будут защищать не только от потери карты или ее повреждения, но и включать в себя другие риски, в том числе... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T17:58

2023-09-12T17:58

2023-09-12T18:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Полисы добровольного страхования банковских карт будут защищать не только от потери карты или ее повреждения, но и включать в себя другие риски, в том числе мошенническое списание денег, следует из сообщения на сайте Банка России. "Такие полисы добровольного страхования должны не только защищать от потери карты или ее повреждения, но и включать другие риски — например, мошенническое списание денег... По таким рискам установлен лимит страховой выплаты в размере 100 тысяч рублей, в пределах которого страховщик возместит потери клиента в полном объеме", - говорится в сообщении. По данным Банка России, в прошлом году средняя сумма одной операции без согласия клиента — физического лица составила 15,32 тысячи рублей. При этом из страхового покрытия исключаются случаи, по которым банк по закону и так обязан возвращать похищенные средства. Уточняется также, что страховщик должен урегулировать убыток в течение 30 дней после получения заявления от пострадавшего. Указание Банка России вступает в силу с 1 октября.

https://ria.ru/20230329/sberezheniya-1861414061.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия