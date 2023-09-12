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В ЦБ рассказали о полисах добровольного страхования банковских карт - РИА Новости, 12.09.2023
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17:58 12.09.2023 (обновлено: 18:00 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/banki-1895927717.html
В ЦБ рассказали о полисах добровольного страхования банковских карт
В ЦБ рассказали о полисах добровольного страхования банковских карт - РИА Новости, 12.09.2023
В ЦБ рассказали о полисах добровольного страхования банковских карт
Полисы добровольного страхования банковских карт будут защищать не только от потери карты или ее повреждения, но и включать в себя другие риски, в том числе... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T17:58
2023-09-12T18:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Полисы добровольного страхования банковских карт будут защищать не только от потери карты или ее повреждения, но и включать в себя другие риски, в том числе мошенническое списание денег, следует из сообщения на сайте Банка России. "Такие полисы добровольного страхования должны не только защищать от потери карты или ее повреждения, но и включать другие риски — например, мошенническое списание денег... По таким рискам установлен лимит страховой выплаты в размере 100 тысяч рублей, в пределах которого страховщик возместит потери клиента в полном объеме", - говорится в сообщении. По данным Банка России, в прошлом году средняя сумма одной операции без согласия клиента — физического лица составила 15,32 тысячи рублей. При этом из страхового покрытия исключаются случаи, по которым банк по закону и так обязан возвращать похищенные средства. Уточняется также, что страховщик должен урегулировать убыток в течение 30 дней после получения заявления от пострадавшего. Указание Банка России вступает в силу с 1 октября.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
В ЦБ рассказали о полисах добровольного страхования банковских карт

ЦБ: страховка банковских карт будет компенсировать мошеннические списания

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Полисы добровольного страхования банковских карт будут защищать не только от потери карты или ее повреждения, но и включать в себя другие риски, в том числе мошенническое списание денег, следует из сообщения на сайте Банка России.
«
"Такие полисы добровольного страхования должны не только защищать от потери карты или ее повреждения, но и включать другие риски — например, мошенническое списание денег... По таким рискам установлен лимит страховой выплаты в размере 100 тысяч рублей, в пределах которого страховщик возместит потери клиента в полном объеме", - говорится в сообщении.
По данным Банка России, в прошлом году средняя сумма одной операции без согласия клиента — физического лица составила 15,32 тысячи рублей.
При этом из страхового покрытия исключаются случаи, по которым банк по закону и так обязан возвращать похищенные средства.
Уточняется также, что страховщик должен урегулировать убыток в течение 30 дней после получения заявления от пострадавшего.
Указание Банка России вступает в силу с 1 октября.
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