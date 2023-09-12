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В России будут поднимать локализацию автомобилей, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
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11:19 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/avtomobili-1895781145.html
В России будут поднимать локализацию автомобилей, заявил Путин
В России будут поднимать локализацию автомобилей, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
В России будут поднимать локализацию автомобилей, заявил Путин
Власти России будут поднимать локализацию автомобилей, страна не собирается закрываться и делать что-то "на коленке", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:19
2023-09-12T11:19
авто
экономика
россия
владимир путин
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Власти России будут поднимать локализацию автомобилей, страна не собирается закрываться и делать что-то "на коленке", заявил президент России Владимир Путин. "Локализацию будем поднимать. Да, это требует времени. Но это правильно с точки зрения развития автомобильной промышленности в стране на собственной базе. Мы не собираемся закрываться целиком и полностью, здесь вот на коленях что-то делать. Вот Aurus сделали? Сделали", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. Глава государства пояснил, что высокая стоимость автомобилей Aurus связана с тем, что их мало производят, а когда автомобили пойдут в серийное производство, то они станут в два раза дешевле. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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авто, экономика, россия, владимир путин, вэф-2023
Авто, Экономика, Россия, Владимир Путин, ВЭФ-2023
В России будут поднимать локализацию автомобилей, заявил Путин

Путин: локализацию авто будут поднимать в РФ, страна не собирается закрываться

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезентация внедорожника Aurus Komendant
Презентация внедорожника Aurus Komendant - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Презентация внедорожника Aurus Komendant. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Власти России будут поднимать локализацию автомобилей, страна не собирается закрываться и делать что-то "на коленке", заявил президент России Владимир Путин.
«
"Локализацию будем поднимать. Да, это требует времени. Но это правильно с точки зрения развития автомобильной промышленности в стране на собственной базе. Мы не собираемся закрываться целиком и полностью, здесь вот на коленях что-то делать. Вот Aurus сделали? Сделали", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.
Глава государства пояснил, что высокая стоимость автомобилей Aurus связана с тем, что их мало производят, а когда автомобили пойдут в серийное производство, то они станут в два раза дешевле.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
АвтоЭкономикаРоссияВладимир ПутинВЭФ-2023
 
 
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