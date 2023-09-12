https://ria.ru/20230912/avtomobili-1895781145.html

В России будут поднимать локализацию автомобилей, заявил Путин

В России будут поднимать локализацию автомобилей, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023

В России будут поднимать локализацию автомобилей, заявил Путин

Власти России будут поднимать локализацию автомобилей, страна не собирается закрываться и делать что-то "на коленке", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:19

2023-09-12T11:19

2023-09-12T11:19

авто

экономика

россия

владимир путин

вэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820517451_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7208fa21c075c91749b5c14425505263.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Власти России будут поднимать локализацию автомобилей, страна не собирается закрываться и делать что-то "на коленке", заявил президент России Владимир Путин. "Локализацию будем поднимать. Да, это требует времени. Но это правильно с точки зрения развития автомобильной промышленности в стране на собственной базе. Мы не собираемся закрываться целиком и полностью, здесь вот на коленях что-то делать. Вот Aurus сделали? Сделали", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. Глава государства пояснил, что высокая стоимость автомобилей Aurus связана с тем, что их мало производят, а когда автомобили пойдут в серийное производство, то они станут в два раза дешевле. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, экономика, россия, владимир путин, вэф-2023