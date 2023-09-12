https://ria.ru/20230912/audit-1895856096.html
Аудит Института качества Росздравнадзора прошли 13 подмосковных больниц
Аудит Института качества Росздравнадзора прошли 13 подмосковных больниц - РИА Новости, 12.09.2023
Аудит Института качества Росздравнадзора прошли 13 подмосковных больниц
Аудит Института качества Росздравнадзора прошли 13 медицинских учреждений, работающих на территории Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:19
2023-09-12T15:19
2023-09-12T15:19
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Аудит Института качества Росздравнадзора прошли 13 медицинских учреждений, работающих на территории Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Во вторник в Доме правительства Подмосковья состоялся форум системы менеджмента качества. В нем поучаствовали главврачи медорганизаций региона, представители Института качества Росздравнадзора и приглашенные эксперты. Сейчас в Подмосковье 13 медицинских организаций продолжают сотрудничество с Институтом качества в рамках приоритетного проекта "Стационар перезагрузка". Все они прошли аудит стационарной и поликлинической службы. Эта работа необходима для того, чтобы привести к единым стандартам качества оказания медицинской помощи в больницах и поликлиниках. Заместитель министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов отметил, что в регионе реализуется целый комплекс мер и проектов, которые направлены на развитие здравоохранения, повышение доступности, качества и безопасности медицинской помощи. "Важно, чтобы активное участие в них принимали медспециалисты наших медицинских организаций – от крупных стационаров до небольших филиалов. Это позволяет пациентам быть уверенным в том, что медпомощь оказывается по самым высоким стандартам", - сказал Максимов, его слова приводит пресс-служба. На форуме перед участниками выступили приглашенные эксперты по темам лекарственной и эпидемиологической безопасности. Кроме того, главные врачи больниц поделились результатами внедрения рекомендаций Росздравнадзора. Центром компетенций является Московский областной противотуберкулезный диспансер, который первым в регионе прошел сертификацию Института качества Росздравнадзора. В проекте участвуют МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского и больницы Балашихи, Одинцова, Люберец, Электростали, Домодедова, Видного, Жуковского, Химок, Красногорска, Шаховской, Сергиево Посада и Ногинска. В дальнейшем проект запланировано тиражировать на все стационары Подмосковья.
https://ria.ru/20230912/podmoskove-1895810466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), балашиха, люберцы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Люберцы
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Аудит Института качества Росздравнадзора прошли 13 медицинских учреждений, работающих на территории Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Во вторник в Доме правительства Подмосковья состоялся форум системы менеджмента качества. В нем поучаствовали главврачи медорганизаций региона, представители Института качества Росздравнадзора и приглашенные эксперты.
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Сейчас в Подмосковье 13 медицинских организаций продолжают сотрудничество с Институтом качества в рамках приоритетного проекта "Стационар перезагрузка". Все они прошли аудит стационарной и поликлинической службы. Эта работа необходима для того, чтобы привести к единым стандартам качества оказания медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Заместитель министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов отметил, что в регионе реализуется целый комплекс мер и проектов, которые направлены на развитие здравоохранения, повышение доступности, качества и безопасности медицинской помощи.
"Важно, чтобы активное участие в них принимали медспециалисты наших медицинских организаций – от крупных стационаров до небольших филиалов. Это позволяет пациентам быть уверенным в том, что медпомощь оказывается по самым высоким стандартам", - сказал Максимов, его слова приводит пресс-служба.
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На форуме перед участниками выступили приглашенные эксперты по темам лекарственной и эпидемиологической безопасности. Кроме того, главные врачи больниц поделились результатами внедрения рекомендаций Росздравнадзора.
Центром компетенций является Московский областной противотуберкулезный диспансер, который первым в регионе прошел сертификацию Института качества Росздравнадзора. В проекте участвуют МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского и больницы Балашихи
, Одинцова, Люберец
, Электростали
, Домодедова, Видного
, Жуковского
, Химок
, Красногорска
, Шаховской, Сергиево Посада и Ногинска
. В дальнейшем проект запланировано тиражировать на все стационары Подмосковья.