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Российские военные отразили три атаки у Работино и Вербового
Российские военные отразили три атаки у Работино и Вербового - РИА Новости, 12.09.2023
Российские военные отразили три атаки у Работино и Вербового
ВС РФ отбили три атаки у Работино и Вербового в Запорожской области, уничтожили до 35 военных ВСУ, три американские БМП "Брэдли" и две гаубицы, а также... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:00
2023-09-12T14:00
2023-09-12T14:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. ВС РФ отбили три атаки у Работино и Вербового в Запорожской области, уничтожили до 35 военных ВСУ, три американские БМП "Брэдли" и две гаубицы, а также украинскую станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Нота" и 10 единиц другой техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки 47-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Уничтожено до 35-ти военнослужащих противника, танк, шесть боевых машин пехоты, в том числе три "Bradley" производства США и три автомобиля", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены гаубицы М777 и М-119 производства США, два орудия Д-30, гаубица "Мста-Б", а также украинская станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Нота".
запорожская область
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вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили три атаки у Работино и Вербового
Минобороны: ВС России за сутки отразили три атаки в районах Работино и Вербового