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Российские военные отразили три атаки у Работино и Вербового

Российские военные отразили три атаки у Работино и Вербового - РИА Новости, 12.09.2023

Российские военные отразили три атаки у Работино и Вербового

ВС РФ отбили три атаки у Работино и Вербового в Запорожской области, уничтожили до 35 военных ВСУ, три американские БМП "Брэдли" и две гаубицы, а также... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:00

2023-09-12T14:00

2023-09-12T14:20

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. ВС РФ отбили три атаки у Работино и Вербового в Запорожской области, уничтожили до 35 военных ВСУ, три американские БМП "Брэдли" и две гаубицы, а также украинскую станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Нота" и 10 единиц другой техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки 47-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Уничтожено до 35-ти военнослужащих противника, танк, шесть боевых машин пехоты, в том числе три "Bradley" производства США и три автомобиля", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены гаубицы М777 и М-119 производства США, два орудия Д-30, гаубица "Мста-Б", а также украинская станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Нота".

запорожская область

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вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)