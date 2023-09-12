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Путин прокомментировал атаки Запада на Россию по всем направлениям
Путин прокомментировал атаки Запада на Россию по всем направлениям - РИА Новости, 12.09.2023
Путин прокомментировал атаки Запада на Россию по всем направлениям
Атаки по всем направлениям против РФ - это продолжение геополитического противоборства Запада, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:48
2023-09-12T11:48
2023-09-12T11:48
вэф-2023
владимир путин
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Атаки по всем направлениям против РФ - это продолжение геополитического противоборства Запада, заявил президент России Владимир Путин. "Все, что связано с отношениями между Россией и Западом, связано с геополитическими интересами западных стран. И атаки по всем направлениям - в том числе и в духовной сфере - они продолжение вот этого геополитического противоборства. Конечно, Запад давно стремился, скажем, католизировать Россию, перетащить ее в Святой Престол", - сказал Путин во время пленарного заседания на ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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вэф-2023, владимир путин, в мире
ВЭФ-2023, Владимир Путин, В мире
Путин прокомментировал атаки Запада на Россию по всем направлениям
Путин назвал атаки на Россию продолжением геополитического противоборства Запада
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Атаки по всем направлениям против РФ - это продолжение геополитического противоборства Запада, заявил президент России Владимир Путин.
"Все, что связано с отношениями между Россией и Западом, связано с геополитическими интересами западных стран. И атаки по всем направлениям - в том числе и в духовной сфере - они продолжение вот этого геополитического противоборства. Конечно, Запад давно стремился, скажем, католизировать Россию, перетащить ее в Святой Престол", - сказал Путин во время пленарного заседания на ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.