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Путин прокомментировал атаки Запада на Россию по всем направлениям

Путин прокомментировал атаки Запада на Россию по всем направлениям - РИА Новости, 12.09.2023

Путин прокомментировал атаки Запада на Россию по всем направлениям

Атаки по всем направлениям против РФ - это продолжение геополитического противоборства Запада, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:48

2023-09-12T11:48

2023-09-12T11:48

вэф-2023

владимир путин

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Атаки по всем направлениям против РФ - это продолжение геополитического противоборства Запада, заявил президент России Владимир Путин. "Все, что связано с отношениями между Россией и Западом, связано с геополитическими интересами западных стран. И атаки по всем направлениям - в том числе и в духовной сфере - они продолжение вот этого геополитического противоборства. Конечно, Запад давно стремился, скажем, католизировать Россию, перетащить ее в Святой Престол", - сказал Путин во время пленарного заседания на ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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вэф-2023, владимир путин, в мире