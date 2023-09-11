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Париж прокомментировал недопуск российских журналистов на речь Макрона - РИА Новости, 11.09.2023
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21:19 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/zhurnalist-1895685822.html
Париж прокомментировал недопуск российских журналистов на речь Макрона
Париж прокомментировал недопуск российских журналистов на речь Макрона - РИА Новости, 11.09.2023
Париж прокомментировал недопуск российских журналистов на речь Макрона
МИД Франции отказался комментировать заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о недопуске российских журналистов на пресс-конференцию... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T21:19
2023-09-11T21:19
в мире
россия
париж
франция
мария захарова
эммануэль макрон
большая двадцатка
сергей лавров
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ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. МИД Франции отказался комментировать заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о недопуске российских журналистов на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона, обвинив её в "преувеличениях". "У нас нет комментариев касательно заявлений официального представителя МИД России, которая хорошо известна своими преувеличениями", - сообщили во французском МИД на просьбу СМИ прокомментировать отказ пустить российских журналистов на пресс-конференцию Макрона на полях саммита G20 в Индии. Накануне корреспондентов РИА Новости и российскую журналистку Екатерину Надольскую не пропустили на пресс-конференцию Макрона. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Захарова заявила, что в ведомстве рассматривают случившееся "как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку", отметив, что Москва требует от Парижа извинений за "расовую дискриминацию и нарушение демократических принципов". Она также указала на то, что французскими СМИ никто не препятствовал попасть на пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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в мире, россия, париж, франция, мария захарова, эммануэль макрон, большая двадцатка, сергей лавров
В мире, Россия, Париж, Франция, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, Большая двадцатка, Сергей Лавров
Париж прокомментировал недопуск российских журналистов на речь Макрона

Париж назвал реакцию МИД РФ на отказ пустить СМИ на речь Макрона преувеличением

© AP Photo / Manish SwarupПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции на саммите G20 в Индии
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции на саммите G20 в Индии - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Manish Swarup
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции на саммите G20 в Индии
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. МИД Франции отказался комментировать заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о недопуске российских журналистов на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона, обвинив её в "преувеличениях".
"У нас нет комментариев касательно заявлений официального представителя МИД России, которая хорошо известна своими преувеличениями", - сообщили во французском МИД на просьбу СМИ прокомментировать отказ пустить российских журналистов на пресс-конференцию Макрона на полях саммита G20 в Индии.
Накануне корреспондентов РИА Новости и российскую журналистку Екатерину Надольскую не пропустили на пресс-конференцию Макрона. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Захарова заявила, что в ведомстве рассматривают случившееся "как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку", отметив, что Москва требует от Парижа извинений за "расовую дискриминацию и нарушение демократических принципов". Она также указала на то, что французскими СМИ никто не препятствовал попасть на пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после завершения саммита G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Журналистка прокомментировала недопуск на пресс-конференцию Макрона на G20
10 сентября, 18:05
 
В миреРоссияПарижФранцияМария ЗахароваЭммануэль МакронБольшая двадцаткаСергей Лавров
 
 
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