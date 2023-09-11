https://ria.ru/20230911/zhurnalist-1895685822.html

Париж прокомментировал недопуск российских журналистов на речь Макрона

Париж прокомментировал недопуск российских журналистов на речь Макрона - РИА Новости, 11.09.2023

Париж прокомментировал недопуск российских журналистов на речь Макрона

МИД Франции отказался комментировать заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о недопуске российских журналистов на пресс-конференцию... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T21:19

2023-09-11T21:19

2023-09-11T21:19

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париж

франция

мария захарова

эммануэль макрон

большая двадцатка

сергей лавров

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ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. МИД Франции отказался комментировать заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о недопуске российских журналистов на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона, обвинив её в "преувеличениях". "У нас нет комментариев касательно заявлений официального представителя МИД России, которая хорошо известна своими преувеличениями", - сообщили во французском МИД на просьбу СМИ прокомментировать отказ пустить российских журналистов на пресс-конференцию Макрона на полях саммита G20 в Индии. Накануне корреспондентов РИА Новости и российскую журналистку Екатерину Надольскую не пропустили на пресс-конференцию Макрона. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Захарова заявила, что в ведомстве рассматривают случившееся "как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку", отметив, что Москва требует от Парижа извинений за "расовую дискриминацию и нарушение демократических принципов". Она также указала на то, что французскими СМИ никто не препятствовал попасть на пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

https://ria.ru/20230910/sammite-1895376616.html

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в мире, россия, париж, франция, мария захарова, эммануэль макрон, большая двадцатка, сергей лавров