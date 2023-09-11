https://ria.ru/20230911/zhizneobespechenie-1895524218.html

Бирюков: системы жизнеобеспечения Москвы в День города отработали штатно

Бирюков: системы жизнеобеспечения Москвы в День города отработали штатно - РИА Новости, 11.09.2023

Бирюков: системы жизнеобеспечения Москвы в День города отработали штатно

Все столичные системы жизнеобеспечения в минувшие выходные, когда в Москве проходил День города, функционировали штатно, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:41

2023-09-11T11:41

2023-09-11T11:41

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

комплекс городского хозяйства москвы

день города москвы

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Все столичные системы жизнеобеспечения в минувшие выходные, когда в Москве проходил День города, функционировали штатно, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Предприятия и организации комплекса городского хозяйства работали в усиленном режиме, было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Обеспечено бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, аварийных отключений воды, газа, электроснабжения не было", - заявил он. Заммэра напомнил, что на случай нештатных ситуаций на круглосуточном дежурстве находились 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. "Был усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам жизнеобеспечения в столице создан и поддерживается необходимый резерв мощности, что позволяет гарантировать надежную подачу ресурсов потребителям", - отметил Бирюков. Он подчеркнул, что в праздничные дни особое внимание уделялось уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе было задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.

https://ria.ru/20230830/moskva-1893148193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы, день города москвы