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Прокуратура обжаловала приговор по делу об оскорблении ребенка за символ Z - РИА Новости, 11.09.2023
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16:55 11.09.2023 (обновлено: 17:33 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/zhaloba-1895622912.html
Прокуратура обжаловала приговор по делу об оскорблении ребенка за символ Z
Прокуратура обжаловала приговор по делу об оскорблении ребенка за символ Z - РИА Новости, 11.09.2023
Прокуратура обжаловала приговор по делу об оскорблении ребенка за символ Z
Свердловская прокуратура просит суд проверить законность решения по делу об оскорблении мальчика в шапке с буквой Z, карточка дела появилась в базе данных... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:55
2023-09-11T17:33
происшествия
екатеринбург
россия
генеральная прокуратура рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен — РИА Новости. Свердловская прокуратура просит суд проверить законность решения по делу об оскорблении мальчика в шапке с буквой Z, карточка дела появилась в базе данных Челябинского седьмого кассационного суда общей юрисдикции."Возбуждено кассационное производство, (дело) передано для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Заседание назначено на 14:00 27 сентября", — говорится в документе.Весной этого года житель Екатеринбурга Александр Неустроев обругал школьника в шапке с символом специальной военной операции буквой Z. Ленинский районный суд города 9 июня прекратил уголовное дело о хулиганстве и назначил наказание в виде штрафа в семь тысяч рублей.В полиции уточнили, что Неустроев раскаялся и извинился перед мальчиком. Генпрокуратура поручила региональному надзорному ведомству обратиться в кассацию, так как потерпевший и его законные представители не участвовали в судебном разбирательстве, а суд не изучил, возмещен ли вред и раскаялся ли подозреваемый.Как отмечали в ГП, деяние относится к категории средней тяжести, дело прекратить не могли.
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Екатерина Зайцева
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происшествия, екатеринбург, россия, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Прокуратура обжаловала приговор по делу об оскорблении ребенка за символ Z

Прокуратура подала кассацию по делу об оскорблении мальчика в шапке с буквой Z

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен — РИА Новости. Свердловская прокуратура просит суд проверить законность решения по делу об оскорблении мальчика в шапке с буквой Z, карточка дела появилась в базе данных Челябинского седьмого кассационного суда общей юрисдикции.
"Возбуждено кассационное производство, (дело) передано для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Заседание назначено на 14:00 27 сентября", — говорится в документе.
© Главное управление МВД России по Свердловской областиАлександр Неустроев
Александр Неустроев
© Главное управление МВД России по Свердловской области
Александр Неустроев
Весной этого года житель Екатеринбурга Александр Неустроев обругал школьника в шапке с символом специальной военной операции буквой Z. Ленинский районный суд города 9 июня прекратил уголовное дело о хулиганстве и назначил наказание в виде штрафа в семь тысяч рублей.
В полиции уточнили, что Неустроев раскаялся и извинился перед мальчиком.
Генпрокуратура поручила региональному надзорному ведомству обратиться в кассацию, так как потерпевший и его законные представители не участвовали в судебном разбирательстве, а суд не изучил, возмещен ли вред и раскаялся ли подозреваемый.
Как отмечали в ГП, деяние относится к категории средней тяжести, дело прекратить не могли.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
В ГД попросили объяснить штраф мужчине, обругавшего мальчика за шапку с Z
9 августа, 19:35
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
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