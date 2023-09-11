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Прокуратура обжаловала приговор по делу об оскорблении ребенка за символ Z
Прокуратура обжаловала приговор по делу об оскорблении ребенка за символ Z - РИА Новости, 11.09.2023
Прокуратура обжаловала приговор по делу об оскорблении ребенка за символ Z
Свердловская прокуратура просит суд проверить законность решения по делу об оскорблении мальчика в шапке с буквой Z, карточка дела появилась в базе данных... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:55
2023-09-11T16:55
2023-09-11T17:33
происшествия
екатеринбург
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен — РИА Новости. Свердловская прокуратура просит суд проверить законность решения по делу об оскорблении мальчика в шапке с буквой Z, карточка дела появилась в базе данных Челябинского седьмого кассационного суда общей юрисдикции."Возбуждено кассационное производство, (дело) передано для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Заседание назначено на 14:00 27 сентября", — говорится в документе.Весной этого года житель Екатеринбурга Александр Неустроев обругал школьника в шапке с символом специальной военной операции буквой Z. Ленинский районный суд города 9 июня прекратил уголовное дело о хулиганстве и назначил наказание в виде штрафа в семь тысяч рублей.В полиции уточнили, что Неустроев раскаялся и извинился перед мальчиком. Генпрокуратура поручила региональному надзорному ведомству обратиться в кассацию, так как потерпевший и его законные представители не участвовали в судебном разбирательстве, а суд не изучил, возмещен ли вред и раскаялся ли подозреваемый.Как отмечали в ГП, деяние относится к категории средней тяжести, дело прекратить не могли.
https://ria.ru/20230809/khuliganstvo-1889154706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Прокуратура обжаловала приговор по делу об оскорблении ребенка за символ Z
Прокуратура подала кассацию по делу об оскорблении мальчика в шапке с буквой Z
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен — РИА Новости. Свердловская прокуратура просит суд проверить законность решения по делу об оскорблении мальчика в шапке с буквой Z, карточка дела появилась в базе данных Челябинского седьмого кассационного суда общей юрисдикции.
"Возбуждено кассационное производство, (дело) передано для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Заседание назначено на 14:00 27 сентября", — говорится в документе.
Весной этого года житель Екатеринбурга
Александр Неустроев обругал школьника в шапке с символом специальной военной операции буквой Z. Ленинский районный суд города 9 июня прекратил уголовное дело о хулиганстве и назначил наказание в виде штрафа в семь тысяч рублей.
В полиции уточнили, что Неустроев раскаялся и извинился перед мальчиком.
Генпрокуратура
поручила региональному надзорному ведомству обратиться в кассацию, так как потерпевший и его законные представители не участвовали в судебном разбирательстве, а суд не изучил, возмещен ли вред и раскаялся ли подозреваемый.
Как отмечали в ГП, деяние относится к категории средней тяжести, дело прекратить не могли.
В ГД попросили объяснить штраф мужчине, обругавшего мальчика за шапку с Z