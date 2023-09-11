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Прокуратура обжаловала приговор по делу об оскорблении ребенка за символ Z

Прокуратура обжаловала приговор по делу об оскорблении ребенка за символ Z - РИА Новости, 11.09.2023

Прокуратура обжаловала приговор по делу об оскорблении ребенка за символ Z

Свердловская прокуратура просит суд проверить законность решения по делу об оскорблении мальчика в шапке с буквой Z, карточка дела появилась в базе данных... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:55

2023-09-11T16:55

2023-09-11T17:33

происшествия

екатеринбург

россия

генеральная прокуратура рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен — РИА Новости. Свердловская прокуратура просит суд проверить законность решения по делу об оскорблении мальчика в шапке с буквой Z, карточка дела появилась в базе данных Челябинского седьмого кассационного суда общей юрисдикции."Возбуждено кассационное производство, (дело) передано для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Заседание назначено на 14:00 27 сентября", — говорится в документе.Весной этого года житель Екатеринбурга Александр Неустроев обругал школьника в шапке с символом специальной военной операции буквой Z. Ленинский районный суд города 9 июня прекратил уголовное дело о хулиганстве и назначил наказание в виде штрафа в семь тысяч рублей.В полиции уточнили, что Неустроев раскаялся и извинился перед мальчиком. Генпрокуратура поручила региональному надзорному ведомству обратиться в кассацию, так как потерпевший и его законные представители не участвовали в судебном разбирательстве, а суд не изучил, возмещен ли вред и раскаялся ли подозреваемый.Как отмечали в ГП, деяние относится к категории средней тяжести, дело прекратить не могли.

https://ria.ru/20230809/khuliganstvo-1889154706.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, екатеринбург, россия, генеральная прокуратура рф