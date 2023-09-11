https://ria.ru/20230911/zerno-1895543927.html

Россия сохраняет ответственную позицию по поставкам зерна, заявили в Кремле

Россия сохраняет ответственную позицию по поставкам зерна, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.09.2023

Россия сохраняет ответственную позицию по поставкам зерна, заявили в Кремле

Россия сохраняет свою ответственную позицию по поставкам зерна, но, чтобы "зерновая сделка" возобновилась, надо чтобы была выполнена часть в отношении РФ,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:54

2023-09-11T12:54

2023-09-11T13:03

дмитрий песков

россия

зерновая сделка

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Россия сохраняет свою ответственную позицию по поставкам зерна, но, чтобы "зерновая сделка" возобновилась, надо чтобы была выполнена часть в отношении РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия сохраняет свою ответственную позицию. Но для того чтобы сама сделка продолжалась, нужно чтобы и то, что причитается России, все было реализовано", - сказал он в интервью РБК.Песков напомнил, что "несмотря на все рестрикции незаконные, которые действуют в отношении наших поставщиков, мы все равно поставляем большое количество зерновых на международные рынки, мы реализуем ряд программ, которые связаны с бесплатными поставками зерна беднейшим странам Африки, о чем было объявлено президентом Путиным на недавнем саммите Россия-Африка, на повестке дня план по переработке одного миллиона тон зерновых на территории Турции с участием Катара и затем также направление в беднейшую Африку этого количества зерновых".

https://ria.ru/20230722/zernovaya_sdelka-1884259914.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дмитрий песков, россия, зерновая сделка, экономика