https://ria.ru/20230911/zerno-1895543927.html
Россия сохраняет ответственную позицию по поставкам зерна, заявили в Кремле
Россия сохраняет ответственную позицию по поставкам зерна, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.09.2023
Россия сохраняет ответственную позицию по поставкам зерна, заявили в Кремле
Россия сохраняет свою ответственную позицию по поставкам зерна, но, чтобы "зерновая сделка" возобновилась, надо чтобы была выполнена часть в отношении РФ,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:54
2023-09-11T12:54
2023-09-11T13:03
дмитрий песков
россия
зерновая сделка
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Россия сохраняет свою ответственную позицию по поставкам зерна, но, чтобы "зерновая сделка" возобновилась, надо чтобы была выполнена часть в отношении РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия сохраняет свою ответственную позицию. Но для того чтобы сама сделка продолжалась, нужно чтобы и то, что причитается России, все было реализовано", - сказал он в интервью РБК.Песков напомнил, что "несмотря на все рестрикции незаконные, которые действуют в отношении наших поставщиков, мы все равно поставляем большое количество зерновых на международные рынки, мы реализуем ряд программ, которые связаны с бесплатными поставками зерна беднейшим странам Африки, о чем было объявлено президентом Путиным на недавнем саммите Россия-Африка, на повестке дня план по переработке одного миллиона тон зерновых на территории Турции с участием Катара и затем также направление в беднейшую Африку этого количества зерновых".
https://ria.ru/20230722/zernovaya_sdelka-1884259914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, зерновая сделка, экономика
Дмитрий Песков, Россия, Зерновая сделка, Экономика
Россия сохраняет ответственную позицию по поставкам зерна, заявили в Кремле
Песков: Россия сохраняет свою ответственную позицию по поставкам зерна
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Россия сохраняет свою ответственную позицию по поставкам зерна, но, чтобы "зерновая сделка" возобновилась, надо чтобы была выполнена часть в отношении РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Россия сохраняет свою ответственную позицию. Но для того чтобы сама сделка продолжалась, нужно чтобы и то, что причитается России, все было реализовано", - сказал он в интервью РБК.
Песков напомнил, что "несмотря на все рестрикции незаконные, которые действуют в отношении наших поставщиков, мы все равно поставляем большое количество зерновых на международные рынки, мы реализуем ряд программ, которые связаны с бесплатными поставками зерна беднейшим странам Африки, о чем было объявлено президентом Путиным на недавнем саммите Россия-Африка, на повестке дня план по переработке одного миллиона тон зерновых на территории Турции с участием Катара и затем также направление в беднейшую Африку этого количества зерновых".