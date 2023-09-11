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Россия сохраняет ответственную позицию по поставкам зерна, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.09.2023
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12:54 11.09.2023 (обновлено: 13:03 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/zerno-1895543927.html
Россия сохраняет ответственную позицию по поставкам зерна, заявили в Кремле
Россия сохраняет ответственную позицию по поставкам зерна, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.09.2023
Россия сохраняет ответственную позицию по поставкам зерна, заявили в Кремле
Россия сохраняет свою ответственную позицию по поставкам зерна, но, чтобы "зерновая сделка" возобновилась, надо чтобы была выполнена часть в отношении РФ,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:54
2023-09-11T13:03
дмитрий песков
россия
зерновая сделка
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Россия сохраняет свою ответственную позицию по поставкам зерна, но, чтобы "зерновая сделка" возобновилась, надо чтобы была выполнена часть в отношении РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия сохраняет свою ответственную позицию. Но для того чтобы сама сделка продолжалась, нужно чтобы и то, что причитается России, все было реализовано", - сказал он в интервью РБК.Песков напомнил, что "несмотря на все рестрикции незаконные, которые действуют в отношении наших поставщиков, мы все равно поставляем большое количество зерновых на международные рынки, мы реализуем ряд программ, которые связаны с бесплатными поставками зерна беднейшим странам Африки, о чем было объявлено президентом Путиным на недавнем саммите Россия-Африка, на повестке дня план по переработке одного миллиона тон зерновых на территории Турции с участием Катара и затем также направление в беднейшую Африку этого количества зерновых".
https://ria.ru/20230722/zernovaya_sdelka-1884259914.html
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дмитрий песков, россия, зерновая сделка, экономика
Дмитрий Песков, Россия, Зерновая сделка, Экономика
Россия сохраняет ответственную позицию по поставкам зерна, заявили в Кремле

Песков: Россия сохраняет свою ответственную позицию по поставкам зерна

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Россия сохраняет свою ответственную позицию по поставкам зерна, но, чтобы "зерновая сделка" возобновилась, надо чтобы была выполнена часть в отношении РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Россия сохраняет свою ответственную позицию. Но для того чтобы сама сделка продолжалась, нужно чтобы и то, что причитается России, все было реализовано", - сказал он в интервью РБК.
Песков напомнил, что "несмотря на все рестрикции незаконные, которые действуют в отношении наших поставщиков, мы все равно поставляем большое количество зерновых на международные рынки, мы реализуем ряд программ, которые связаны с бесплатными поставками зерна беднейшим странам Африки, о чем было объявлено президентом Путиным на недавнем саммите Россия-Африка, на повестке дня план по переработке одного миллиона тон зерновых на территории Турции с участием Катара и затем также направление в беднейшую Африку этого количества зерновых".
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