https://ria.ru/20230911/zemletryasenie-1895691346.html

Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 2862 человек

Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 2862 человек - РИА Новости, 11.09.2023

Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 2862 человек

Число погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 2862, пострадали более 2,5 тысяч, сообщает газета Hespress со ссылкой на данные министерства... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T22:14

2023-09-11T22:14

2023-09-11T22:14

в мире

марокко

марракеш

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КАИР, 11 сен - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 2862, пострадали более 2,5 тысяч, сообщает газета Hespress со ссылкой на данные министерства внутренних дел королевства. "Число погибших в результате землетрясения достигло 2862 ... Число пострадавших - 2562 человека", - говорится в сообщении газеты. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Очаг располагался в 80 километрах от Марракеша на глубине 10 километров. Затем последовали как минимум четыре афтершока магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Король Мухаммед VI объявил в Марокко трехдневный траур.

https://ria.ru/20230911/marokko-1895633491.html

марокко

марракеш

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в мире, марокко, марракеш