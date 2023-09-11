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Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 2862 человек - РИА Новости, 11.09.2023
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22:14 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/zemletryasenie-1895691346.html
Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 2862 человек
Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 2862 человек - РИА Новости, 11.09.2023
Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 2862 человек
Число погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 2862, пострадали более 2,5 тысяч, сообщает газета Hespress со ссылкой на данные министерства... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T22:14
2023-09-11T22:14
в мире
марокко
марракеш
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КАИР, 11 сен - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 2862, пострадали более 2,5 тысяч, сообщает газета Hespress со ссылкой на данные министерства внутренних дел королевства. "Число погибших в результате землетрясения достигло 2862 ... Число пострадавших - 2562 человека", - говорится в сообщении газеты. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Очаг располагался в 80 километрах от Марракеша на глубине 10 километров. Затем последовали как минимум четыре афтершока магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Король Мухаммед VI объявил в Марокко трехдневный траур.
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в мире, марокко, марракеш
В мире, Марокко, Марракеш
Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 2862 человек

Hespress: число погибших при землетрясении в Марокко достигло 2862 человек

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyПоследствия землетрясения в Марокко
Последствия землетрясения в Марокко - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Последствия землетрясения в Марокко
Читать ria.ru в
КАИР, 11 сен - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 2862, пострадали более 2,5 тысяч, сообщает газета Hespress со ссылкой на данные министерства внутренних дел королевства.
"Число погибших в результате землетрясения достигло 2862 ... Число пострадавших - 2562 человека", - говорится в сообщении газеты.
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Очаг располагался в 80 километрах от Марракеша на глубине 10 километров. Затем последовали как минимум четыре афтершока магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Король Мухаммед VI объявил в Марокко трехдневный траур.
Последствия землетрясения в Марокко - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
В Марокко начали сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим при землетрясении
Вчера, 17:35
 
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