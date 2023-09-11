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Число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 2681 человека - РИА Новости, 11.09.2023
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18:10 11.09.2023 (обновлено: 21:01 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/zemletryasenie-1895642436.html
Число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 2681 человека
Число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 2681 человека - РИА Новости, 11.09.2023
Число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 2681 человека
Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 2681, пишет газета Hespress со ссылкой на Министерство внутренних дел страны. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T18:10
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в мире
марокко
марракеш
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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КАИР, 11 сен — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 2681, пишет газета Hespress со ссылкой на Министерство внутренних дел страны."Число погибших в результате землетрясения достигло 2681. &lt;...&gt; Число пострадавших — 2501 человек", — говорится в материале.По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в 80 километрах от Марракеша в ночь на 9 сентября. После этого зафиксировали еще несколько толчков магнитудой 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.Как заявил руководитель отдела в Национальном геофизическом институте Марокко Насер Джабур, это землетрясение стало самым разрушительным для страны за последние 100 лет. В некоторых наиболее пострадавших регионах наблюдаются проблемы с электричеством и водоснабжением.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, марокко, марракеш, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Марокко, Марракеш, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
Число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 2681 человека

Hespress: число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 2681

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyПоследствия землетрясения в Марокко
Последствия землетрясения в Марокко - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Последствия землетрясения в Марокко
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КАИР, 11 сен — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 2681, пишет газета Hespress со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
"Число погибших в результате землетрясения достигло 2681. <...> Число пострадавших — 2501 человек", — говорится в материале.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в 80 километрах от Марракеша в ночь на 9 сентября. После этого зафиксировали еще несколько толчков магнитудой 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.
Как заявил руководитель отдела в Национальном геофизическом институте Марокко Насер Джабур, это землетрясение стало самым разрушительным для страны за последние 100 лет. В некоторых наиболее пострадавших регионах наблюдаются проблемы с электричеством и водоснабжением.
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