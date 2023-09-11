https://ria.ru/20230911/zelenskiy-1895643015.html

Зеленский сообщил о статусе выполнения Киевом рекомендаций Еврокомиссии

Зеленский сообщил о статусе выполнения Киевом рекомендаций Еврокомиссии - РИА Новости, 11.09.2023

Зеленский сообщил о статусе выполнения Киевом рекомендаций Еврокомиссии

Владимир Зеленский заявил, что обсудил с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок евроинтеграцию Украины в части выполнения Киевом рекомендаций... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T18:13

2023-09-11T18:13

2023-09-11T18:13

в мире

украина

германия

киев

владимир зеленский

анналена бербок

ольга стефанишина

евросоюз

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок евроинтеграцию Украины в части выполнения Киевом рекомендаций Европейской комиссии. Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться статуса. Украинскому правительству нужно завершить реформу законодательной базы относительно национальных меньшинств, провести судебную реформу, продолжить борьбу с коррупцией. "Во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербанк обсудили наше оборонное взаимодействие, защиту гражданской жизни на Украине, в частности, нашей энергетики... Также обсудили нашу европейскую интеграцию - прогресс в выполнении рекомендаций Европейской комиссии", - написал Зеленский в своем Telegram-канале по итогам встречи с главой МИД Германии. Зеленский рассказал Бербок о потребностях украинских войск, необходимости усилить украинскую систему ПВО и отметил важность дополнительных поставок артиллерии. Как сообщила ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, украинские власти не успевают выполнить полностью все семь рекомендаций Европейской комиссии по статусу кандидата на членство в Евросоюзе до октября, но работают над этим вопросом. Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что поддерживает, чтобы начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе состоялось в середине декабря этого года. Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.

https://ria.ru/20230911/grazhdanstvo-1895632395.html

https://ria.ru/20230911/ukraina-1895621702.html

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в мире, украина, германия, киев, владимир зеленский, анналена бербок, ольга стефанишина, евросоюз, еврокомиссия, европарламент