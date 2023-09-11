Зеленский сообщил о статусе выполнения Киевом рекомендаций Еврокомиссии
Зеленский обсудил с Бербок статус выполнения рекомендаций Еврокомиссии
© AP Photo / Petros GiannakourisПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Petros Giannakouris
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок евроинтеграцию Украины в части выполнения Киевом рекомендаций Европейской комиссии.
Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться статуса. Украинскому правительству нужно завершить реформу законодательной базы относительно национальных меньшинств, провести судебную реформу, продолжить борьбу с коррупцией.
"Во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербанк обсудили наше оборонное взаимодействие, защиту гражданской жизни на Украине, в частности, нашей энергетики... Также обсудили нашу европейскую интеграцию - прогресс в выполнении рекомендаций Европейской комиссии", - написал Зеленский в своем Telegram-канале по итогам встречи с главой МИД Германии.
Зеленский рассказал Бербок о потребностях украинских войск, необходимости усилить украинскую систему ПВО и отметил важность дополнительных поставок артиллерии.
Как сообщила ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, украинские власти не успевают выполнить полностью все семь рекомендаций Европейской комиссии по статусу кандидата на членство в Евросоюзе до октября, но работают над этим вопросом.
Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что поддерживает, чтобы начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе состоялось в середине декабря этого года.
Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.