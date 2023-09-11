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Эксперт оценил действия Запада во время выборов в новых регионах - РИА Новости, 11.09.2023
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16:11 11.09.2023 (обновлено: 16:13 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/zapad-1895610962.html
Эксперт оценил действия Запада во время выборов в новых регионах
Эксперт оценил действия Запада во время выборов в новых регионах - РИА Новости, 11.09.2023
Эксперт оценил действия Запада во время выборов в новых регионах
Запад сделал все возможное, чтобы вмешаться в выборы в новых регионах, но у него ничего не вышло, заявил в понедельник президент ассоциации Испано-Русской... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:11
2023-09-11T16:13
в мире
луганск
донецк
запорожье
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Запад сделал все возможное, чтобы вмешаться в выборы в новых регионах, но у него ничего не вышло, заявил в понедельник президент ассоциации Испано-Русской Ассоциации Евразии, председатель испано-китайского совета "Один пояс, один путь" Фернандо Мораго. "Нужно учитывать сложности, с которыми нам пришлось столкнуться во время проведения выборов в Луганске, Донецке, Запорожье и в Херсоне... Оказывалось огромное давление со стороны Запада. Они сделали все возможное, чтобы бойкотировать и вмешаться в этот процесс, но они этого не смогли сделать", — сказал Мораго в ходе пресс-конференции международных электоральных экспертов, посвященной итогам наблюдения за ходом голосования в новых субъектах Российской Федерации в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Он добавил, что со стороны США, Европы и Украины было направлено более 20 тысяч кибератак, но "твердость информационной системы России смогла сопротивиться этим нападкам". "Я хотел бы отметить огромный прогресс, который был достигнут за это время. Когда мы там были (в новых регионах), мы видели новые дороги, инфраструктуру, жилые дома. Этого всего не было при правительстве Украины", — подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20230911/vybory-1895564424.html
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в мире, луганск, донецк, запорожье, единый день голосования в россии — 2023
В мире, Луганск, Донецк, Запорожье, Единый день голосования в России — 2023
Эксперт оценил действия Запада во время выборов в новых регионах

Эксперт: Запад сделал все, чтобы помешать выборам, но у него ничего не вышло

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова (слева) в информационном центре ЦИК
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова (слева) в информационном центре ЦИК - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова (слева) в информационном центре ЦИК. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Запад сделал все возможное, чтобы вмешаться в выборы в новых регионах, но у него ничего не вышло, заявил в понедельник президент ассоциации Испано-Русской Ассоциации Евразии, председатель испано-китайского совета "Один пояс, один путь" Фернандо Мораго.
"Нужно учитывать сложности, с которыми нам пришлось столкнуться во время проведения выборов в Луганске, Донецке, Запорожье и в Херсоне... Оказывалось огромное давление со стороны Запада. Они сделали все возможное, чтобы бойкотировать и вмешаться в этот процесс, но они этого не смогли сделать", — сказал Мораго в ходе пресс-конференции международных электоральных экспертов, посвященной итогам наблюдения за ходом голосования в новых субъектах Российской Федерации в единый день голосования 10 сентября 2023 года.
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Он добавил, что со стороны США, Европы и Украины было направлено более 20 тысяч кибератак, но "твердость информационной системы России смогла сопротивиться этим нападкам".
"Я хотел бы отметить огромный прогресс, который был достигнут за это время. Когда мы там были (в новых регионах), мы видели новые дороги, инфраструктуру, жилые дома. Этого всего не было при правительстве Украины", — подчеркнул эксперт.
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В миреЛуганскДонецкЗапорожьеЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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