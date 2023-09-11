https://ria.ru/20230911/zapad-1895610962.html

Эксперт оценил действия Запада во время выборов в новых регионах

Эксперт оценил действия Запада во время выборов в новых регионах - РИА Новости, 11.09.2023

Эксперт оценил действия Запада во время выборов в новых регионах

Запад сделал все возможное, чтобы вмешаться в выборы в новых регионах, но у него ничего не вышло, заявил в понедельник президент ассоциации Испано-Русской... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:11

2023-09-11T16:11

2023-09-11T16:13

в мире

луганск

донецк

запорожье

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Запад сделал все возможное, чтобы вмешаться в выборы в новых регионах, но у него ничего не вышло, заявил в понедельник президент ассоциации Испано-Русской Ассоциации Евразии, председатель испано-китайского совета "Один пояс, один путь" Фернандо Мораго. "Нужно учитывать сложности, с которыми нам пришлось столкнуться во время проведения выборов в Луганске, Донецке, Запорожье и в Херсоне... Оказывалось огромное давление со стороны Запада. Они сделали все возможное, чтобы бойкотировать и вмешаться в этот процесс, но они этого не смогли сделать", — сказал Мораго в ходе пресс-конференции международных электоральных экспертов, посвященной итогам наблюдения за ходом голосования в новых субъектах Российской Федерации в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Он добавил, что со стороны США, Европы и Украины было направлено более 20 тысяч кибератак, но "твердость информационной системы России смогла сопротивиться этим нападкам". "Я хотел бы отметить огромный прогресс, который был достигнут за это время. Когда мы там были (в новых регионах), мы видели новые дороги, инфраструктуру, жилые дома. Этого всего не было при правительстве Украины", — подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20230911/vybory-1895564424.html

https://ria.ru/20230911/vybory-1895578843.html

луганск

донецк

запорожье

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в мире, луганск, донецк, запорожье, единый день голосования в россии — 2023