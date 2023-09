https://ria.ru/20230911/yellen-1895448559.html

Йеллен прокомментировала позицию стран G20 по Украине

2023-09-11T05:24

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. США не считают, что страны G20 в своей декларации смягчили свою позицию по конфликту на Украине, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Ранее газета Financial Times написала, что декларация саммита G20 в Индии стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины. "США не рассматривают эти формулировки (о том, что декларация G20 — удар для Запада. — Прим. ред.) как каким-либо образом ослабляющие позицию G20 по Украине. <...> Очевидно, что было трудно найти язык, который удовлетворил бы США и другие страны, но мы чувствовали, что нам нужен сильный язык, и по существу сильный язык, и этот язык был по существу очень сильным", - сказала Йеллен в интервью газете Financial Times.По словам главы Минфина США, совместное заявление G20 было "по существу очень сильным" касательно конфликта на Украине. Как подчеркивает газета Financial Times, документ подвергся критике на Западе за то, что в нем "были опущены некоторые из наиболее агрессивных осуждений" России из-за событий на Украине в сравнении с последним саммитом G20 на Бали. Ранее президент США Джо Байден заявил, что считает, что на саммите "Большой двадцатки" было значительным согласие о необходимости мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "Двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

