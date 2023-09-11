Йеллен прокомментировала позицию стран G20 по Украине
Йеллен: США не считают, что страны G20 смягчили позицию по Украине в декларации
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINПремьер-министр Великобритании Риши Сунак, министр финансов США Джанет Йеллен, президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите G20 в Нью-Дели
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, министр финансов США Джанет Йеллен, президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите G20 в Нью-Дели
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. США не считают, что страны G20 в своей декларации смягчили свою позицию по конфликту на Украине, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
Ранее газета Financial Times написала, что декларация саммита G20 в Индии стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины.
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"США не рассматривают эти формулировки (о том, что декларация G20 — удар для Запада. — Прим. ред.) как каким-либо образом ослабляющие позицию G20 по Украине. <...> Очевидно, что было трудно найти язык, который удовлетворил бы США и другие страны, но мы чувствовали, что нам нужен сильный язык, и по существу сильный язык, и этот язык был по существу очень сильным", - сказала Йеллен в интервью газете Financial Times.
По словам главы Минфина США, совместное заявление G20 было "по существу очень сильным" касательно конфликта на Украине.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что считает, что на саммите "Большой двадцатки" было значительным согласие о необходимости мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.