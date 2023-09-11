https://ria.ru/20230911/yavka-1895425235.html

Володин рассказал о значении высокой явки в новых регионах

Володин рассказал о значении высокой явки в новых регионах - РИА Новости, 11.09.2023

Володин рассказал о значении высокой явки в новых регионах

Высокая явка показала желание жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей влиять на будущее развитие своего региона и России, заявил в своем... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T00:22

2023-09-11T00:22

2023-09-11T00:22

луганская народная республика

херсонская область

россия

вячеслав володин

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Высокая явка показала желание жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей влиять на будущее развитие своего региона и России, заявил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Планы Вашингтона и Брюсселя в очередной раз провалились. В нашей стране завершились выборы в 85 субъектах Российской Федерации... Впервые выборы в соответствии с российским законодательством состоялись в новых субъектах - Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях", - написал он.При этом Володин добавил, что Вашингтон и Брюссель делали все, чтобы эти выборы не состоялись. "Провокации, запугивания и обстрелы со стороны киевского режима, Но их планы провалились", - отметил он. Спикер Госдумы подчеркнул высокую явку на выборах в новых регионах. "Высокая явка показала желание жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей влиять на будущее развитие своего региона, нашей единой страны - России", - пояснил Володин. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230911/vybory-1895424797.html

луганская народная республика

херсонская область

россия

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луганская народная республика, херсонская область , россия, вячеслав володин, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023