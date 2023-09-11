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Володин рассказал о значении высокой явки в новых регионах - РИА Новости, 11.09.2023
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00:22 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/yavka-1895425235.html
Володин рассказал о значении высокой явки в новых регионах
Володин рассказал о значении высокой явки в новых регионах - РИА Новости, 11.09.2023
Володин рассказал о значении высокой явки в новых регионах
Высокая явка показала желание жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей влиять на будущее развитие своего региона и России, заявил в своем... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:22
2023-09-11T00:22
луганская народная республика
херсонская область
россия
вячеслав володин
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Высокая явка показала желание жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей влиять на будущее развитие своего региона и России, заявил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. &quot;Планы Вашингтона и Брюсселя в очередной раз провалились. В нашей стране завершились выборы в 85 субъектах Российской Федерации... Впервые выборы в соответствии с российским законодательством состоялись в новых субъектах - Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях&quot;, - написал он.При этом Володин добавил, что Вашингтон и Брюссель делали все, чтобы эти выборы не состоялись. "Провокации, запугивания и обстрелы со стороны киевского режима, Но их планы провалились", - отметил он. Спикер Госдумы подчеркнул высокую явку на выборах в новых регионах. "Высокая явка показала желание жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей влиять на будущее развитие своего региона, нашей единой страны - России", - пояснил Володин. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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луганская народная республика, херсонская область , россия, вячеслав володин, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Луганская Народная Республика, Херсонская область , Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
Володин рассказал о значении высокой явки в новых регионах

Володин: высокая явка в новых регионах показала желание влиять на будущее России

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования в Донецке
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Подсчет голосов на выборах в единый день голосования в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Высокая явка показала желание жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей влиять на будущее развитие своего региона и России, заявил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«

"Планы Вашингтона и Брюсселя в очередной раз провалились. В нашей стране завершились выборы в 85 субъектах Российской Федерации... Впервые выборы в соответствии с российским законодательством состоялись в новых субъектах - Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях", - написал он.

При этом Володин добавил, что Вашингтон и Брюссель делали все, чтобы эти выборы не состоялись. "Провокации, запугивания и обстрелы со стороны киевского режима, Но их планы провалились", - отметил он.
Спикер Госдумы подчеркнул высокую явку на выборах в новых регионах. "Высокая явка показала желание жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей влиять на будущее развитие своего региона, нашей единой страны - России", - пояснил Володин.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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Луганская Народная РеспубликаХерсонская областьРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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