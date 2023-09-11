https://ria.ru/20230911/vybory-1895687082.html

России не важно, что думают о выборах недруги за рубежом, заявили в МИД

России не важно, что думают о выборах недруги за рубежом, заявили в МИД - РИА Новости, 11.09.2023

России не важно, что думают о выборах недруги за рубежом, заявили в МИД

России не принципиально, что о выборах думают недруги за рубежом, заявил РИА Новости специальный представитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T21:38

2023-09-11T21:38

2023-09-11T21:42

россия

вашингтон (штат)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. России не принципиально, что о выборах думают недруги за рубежом, заявил РИА Новости специальный представитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович. "Для нас не принципиально, что думают о России наши недруги за рубежом. Важно, что это были наши выборы, проведенные на достойном уровне", - сказал Аскальдович. Реакция мирового сообщества важна, уточнил он - ею стала высокая оценка выборов от 35 иностранных наблюдателей из 21 страны. Оценка выборов "вчерашними западными партнерами" была предсказуема, но все равно вышла "за все разумные пределы", подчеркнул дипломат. Запад "накинулся" на голосование в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в Вашингтоне вовсе говорили только о них, добавил Аскальдович. Иностранным наблюдателям Вашингтон угрожал санкциями и визовыми ограничениями, отметил посол. "Все в американском стиле", - заключил Аскальдович.

https://ria.ru/20230826/vybory-1892372408.html

россия

вашингтон (штат)

донецкая народная республика

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россия, вашингтон (штат), донецкая народная республика