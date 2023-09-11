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России не важно, что думают о выборах недруги за рубежом, заявили в МИД - РИА Новости, 11.09.2023
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21:38 11.09.2023 (обновлено: 21:42 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895687082.html
России не важно, что думают о выборах недруги за рубежом, заявили в МИД
России не важно, что думают о выборах недруги за рубежом, заявили в МИД - РИА Новости, 11.09.2023
России не важно, что думают о выборах недруги за рубежом, заявили в МИД
России не принципиально, что о выборах думают недруги за рубежом, заявил РИА Новости специальный представитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T21:38
2023-09-11T21:42
россия
вашингтон (штат)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. России не принципиально, что о выборах думают недруги за рубежом, заявил РИА Новости специальный представитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович. "Для нас не принципиально, что думают о России наши недруги за рубежом. Важно, что это были наши выборы, проведенные на достойном уровне", - сказал Аскальдович. Реакция мирового сообщества важна, уточнил он - ею стала высокая оценка выборов от 35 иностранных наблюдателей из 21 страны. Оценка выборов "вчерашними западными партнерами" была предсказуема, но все равно вышла "за все разумные пределы", подчеркнул дипломат. Запад "накинулся" на голосование в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в Вашингтоне вовсе говорили только о них, добавил Аскальдович. Иностранным наблюдателям Вашингтон угрожал санкциями и визовыми ограничениями, отметил посол. "Все в американском стиле", - заключил Аскальдович.
https://ria.ru/20230826/vybory-1892372408.html
россия
вашингтон (штат)
донецкая народная республика
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россия, вашингтон (штат), донецкая народная республика
Россия, Вашингтон (штат), Донецкая Народная Республика
России не важно, что думают о выборах недруги за рубежом, заявили в МИД

Спецпредставитель МИД: России не важно, что думают о выборах недруги за рубежом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. России не принципиально, что о выборах думают недруги за рубежом, заявил РИА Новости специальный представитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович.
"Для нас не принципиально, что думают о России наши недруги за рубежом. Важно, что это были наши выборы, проведенные на достойном уровне", - сказал Аскальдович.
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Реакция мирового сообщества важна, уточнил он - ею стала высокая оценка выборов от 35 иностранных наблюдателей из 21 страны. Оценка выборов "вчерашними западными партнерами" была предсказуема, но все равно вышла "за все разумные пределы", подчеркнул дипломат.
Запад "накинулся" на голосование в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, в Вашингтоне вовсе говорили только о них, добавил Аскальдович. Иностранным наблюдателям Вашингтон угрожал санкциями и визовыми ограничениями, отметил посол.
"Все в американском стиле", - заключил Аскальдович.
 
РоссияВашингтон (штат)Донецкая Народная Республика
 
 
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