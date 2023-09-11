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В Кремле назвали результаты выборов красноречивыми - РИА Новости, 11.09.2023
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12:22 11.09.2023 (обновлено: 13:02 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895534359.html
В Кремле назвали результаты выборов красноречивыми
В Кремле назвали результаты выборов красноречивыми - РИА Новости, 11.09.2023
В Кремле назвали результаты выборов красноречивыми
Результаты Единого дня голосования 2023 года стали весьма красноречивыми, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:22
2023-09-11T13:02
политика
дмитрий песков
единый день голосования в россии — 2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Результаты Единого дня голосования 2023 года стали весьма красноречивыми, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы только что прошли через выборы, которые завершились накануне – 20 глав регионов и региональные парламенты. Выборы были очень широкие... Мы подводим итоги, анализируем результаты, хотя они весьма и весьма красноречивые", - сказал он в интервью РБК.
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политика, дмитрий песков, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Дмитрий Песков, Единый день голосования в России — 2023
В Кремле назвали результаты выборов красноречивыми

Песков: Кремль анализирует итоги выборов, ставшие весьма красноречивыми

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЭкраны с результатами голосования на выборах в России в информационном центре ЦИК России
Экраны с результатами голосования на выборах в России в информационном центре ЦИК России - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Экраны с результатами голосования на выборах в России в информационном центре ЦИК России
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Результаты Единого дня голосования 2023 года стали весьма красноречивыми, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы только что прошли через выборы, которые завершились накануне – 20 глав регионов и региональные парламенты. Выборы были очень широкие... Мы подводим итоги, анализируем результаты, хотя они весьма и весьма красноречивые", - сказал он в интервью РБК.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
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Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
ПолитикаДмитрий ПесковЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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