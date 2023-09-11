https://ria.ru/20230911/vybory-1895534359.html

В Кремле назвали результаты выборов красноречивыми

В Кремле назвали результаты выборов красноречивыми - РИА Новости, 11.09.2023

В Кремле назвали результаты выборов красноречивыми

Результаты Единого дня голосования 2023 года стали весьма красноречивыми, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:22

2023-09-11T12:22

2023-09-11T13:02

политика

дмитрий песков

единый день голосования в россии — 2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Результаты Единого дня голосования 2023 года стали весьма красноречивыми, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы только что прошли через выборы, которые завершились накануне – 20 глав регионов и региональные парламенты. Выборы были очень широкие... Мы подводим итоги, анализируем результаты, хотя они весьма и весьма красноречивые", - сказал он в интервью РБК.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, дмитрий песков, единый день голосования в россии — 2023