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В Кремле назвали результаты выборов красноречивыми
В Кремле назвали результаты выборов красноречивыми - РИА Новости, 11.09.2023
В Кремле назвали результаты выборов красноречивыми
Результаты Единого дня голосования 2023 года стали весьма красноречивыми, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:22
2023-09-11T12:22
2023-09-11T13:02
политика
дмитрий песков
единый день голосования в россии — 2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Результаты Единого дня голосования 2023 года стали весьма красноречивыми, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы только что прошли через выборы, которые завершились накануне – 20 глав регионов и региональные парламенты. Выборы были очень широкие... Мы подводим итоги, анализируем результаты, хотя они весьма и весьма красноречивые", - сказал он в интервью РБК.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Дмитрий Песков, Единый день голосования в России — 2023
В Кремле назвали результаты выборов красноречивыми
Песков: Кремль анализирует итоги выборов, ставшие весьма красноречивыми