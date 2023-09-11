https://ria.ru/20230911/vybory-1895466248.html
"Единая Россия" победила на выборах в Архангельское облсобрание
"Единая Россия" победила на выборах в Архангельское облсобрание - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" победила на выборах в Архангельское облсобрание
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Архангельское областное собрание депутатов с 50,18% голосов, на втором месте ЛДПР с 14,88%, свидетельствуют данные РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:44
2023-09-11T07:44
2023-09-11T07:52
политика
единая россия
лдпр
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895388396_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_22db46866843740148f26d60afc62ba6.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Архангельское областное собрание депутатов с 50,18% голосов, на втором месте ЛДПР с 14,88%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" набрала 50,18% голосов избирателей, ЛДПР – 14,88%, КПРФ – 10,92%, "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" – 8,99%, "Новые люди" – 5,21%. Партию "Коммунисты России" поддержали 3,47% избирателей, партию "Зеленые" – 2,10%, "Родину" – 1,74%.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895388396_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11b484cc8587d88b3c76aba1ea39f82b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, лдпр, цик рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Единая Россия, ЛДПР, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023
"Единая Россия" победила на выборах в Архангельское облсобрание
"Единая Россия" победила на выборах в Архангельское облсобрание с 50,18% голосов
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Архангельское областное собрание депутатов с 50,18% голосов, на втором месте ЛДПР с 14,88%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" набрала 50,18% голосов избирателей, ЛДПР – 14,88%, КПРФ – 10,92%, "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" – 8,99%, "Новые люди" – 5,21%. Партию "Коммунисты России" поддержали 3,47% избирателей, партию "Зеленые" – 2,10%, "Родину" – 1,74%.
Итоги выборов глав регионов России