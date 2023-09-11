https://ria.ru/20230911/vybory-1895466248.html

"Единая Россия" победила на выборах в Архангельское облсобрание

"Единая Россия" победила на выборах в Архангельское облсобрание - РИА Новости, 11.09.2023

"Единая Россия" победила на выборах в Архангельское облсобрание

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Архангельское областное собрание депутатов с 50,18% голосов, на втором месте ЛДПР с 14,88%, свидетельствуют данные РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T07:44

2023-09-11T07:44

2023-09-11T07:52

политика

единая россия

лдпр

цик рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Архангельское областное собрание депутатов с 50,18% голосов, на втором месте ЛДПР с 14,88%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" набрала 50,18% голосов избирателей, ЛДПР – 14,88%, КПРФ – 10,92%, "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" – 8,99%, "Новые люди" – 5,21%. Партию "Коммунисты России" поддержали 3,47% избирателей, партию "Зеленые" – 2,10%, "Родину" – 1,74%.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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политика, единая россия, лдпр, цик рф, единый день голосования в россии — 2023