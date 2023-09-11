https://ria.ru/20230911/vto-1895574395.html

Песков высказался о роли ВТО

Песков высказался о роли ВТО - РИА Новости, 11.09.2023

Песков высказался о роли ВТО

Роль ВТО испаряется изо дня в день, она не противостоит деструктивной линии на введение новых санкций, заявил в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:09

2023-09-11T14:09

2023-09-11T14:35

экономика

дмитрий песков

россия

всемирная торговая организация (вто)

оон

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Роль ВТО испаряется изо дня в день, она не противостоит деструктивной линии на введение новых санкций, заявил в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "На фоне того экономико-юридического беспредела, который творится сейчас, вряд ли можно говорить о какой-то действенной роли ВТО, эта роль она испаряется изо дня в день, потому что ВТО... организация не противостоит вот этой вот совершенно деструктивной линии на введение новых и новых санкций в отношении целого ряда стран. Экономика и рост протекционизма в экономике и так далее и тому подобное - это все выбивается далеко за рамки нынешнего ВТО", - сказал Песков.Песков напомнил, что президент России не раз говорил, что ООН и другие системы, в том числе ВТО, нужно приводить в соответствие с новыми реалиями. Сейчас мы слышим, что страны Запада начинают говорить об этом, добавил он."ВТО не может отвечать потребностям нынешним, не может отвечать реалиям. И вот эти заявления (о необходимости реформирования) они идут отовсюду. И это говорит о том, что система ищет точку успокоения, точку баланса", - сказал он.

https://ria.ru/20230909/vto-1895180134.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, дмитрий песков, россия, всемирная торговая организация (вто), оон