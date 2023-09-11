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Песков высказался о роли ВТО - РИА Новости, 11.09.2023
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14:09 11.09.2023 (обновлено: 14:35 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vto-1895574395.html
Песков высказался о роли ВТО
Песков высказался о роли ВТО - РИА Новости, 11.09.2023
Песков высказался о роли ВТО
Роль ВТО испаряется изо дня в день, она не противостоит деструктивной линии на введение новых санкций, заявил в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:09
2023-09-11T14:35
экономика
дмитрий песков
россия
всемирная торговая организация (вто)
оон
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Роль ВТО испаряется изо дня в день, она не противостоит деструктивной линии на введение новых санкций, заявил в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "На фоне того экономико-юридического беспредела, который творится сейчас, вряд ли можно говорить о какой-то действенной роли ВТО, эта роль она испаряется изо дня в день, потому что ВТО... организация не противостоит вот этой вот совершенно деструктивной линии на введение новых и новых санкций в отношении целого ряда стран. Экономика и рост протекционизма в экономике и так далее и тому подобное - это все выбивается далеко за рамки нынешнего ВТО", - сказал Песков.Песков напомнил, что президент России не раз говорил, что ООН и другие системы, в том числе ВТО, нужно приводить в соответствие с новыми реалиями. Сейчас мы слышим, что страны Запада начинают говорить об этом, добавил он."ВТО не может отвечать потребностям нынешним, не может отвечать реалиям. И вот эти заявления (о необходимости реформирования) они идут отовсюду. И это говорит о том, что система ищет точку успокоения, точку баланса", - сказал он.
https://ria.ru/20230909/vto-1895180134.html
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экономика, дмитрий песков, россия, всемирная торговая организация (вто), оон
Экономика, Дмитрий Песков, Россия, Всемирная торговая организация (ВТО), ООН
Песков высказался о роли ВТО

Песков: роль ВТО испаряется изо дня в день

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Роль ВТО испаряется изо дня в день, она не противостоит деструктивной линии на введение новых санкций, заявил в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"На фоне того экономико-юридического беспредела, который творится сейчас, вряд ли можно говорить о какой-то действенной роли ВТО, эта роль она испаряется изо дня в день, потому что ВТО... организация не противостоит вот этой вот совершенно деструктивной линии на введение новых и новых санкций в отношении целого ряда стран. Экономика и рост протекционизма в экономике и так далее и тому подобное - это все выбивается далеко за рамки нынешнего ВТО", - сказал Песков.
Песков напомнил, что президент России не раз говорил, что ООН и другие системы, в том числе ВТО, нужно приводить в соответствие с новыми реалиями. Сейчас мы слышим, что страны Запада начинают говорить об этом, добавил он.
«
"ВТО не может отвечать потребностям нынешним, не может отвечать реалиям. И вот эти заявления (о необходимости реформирования) они идут отовсюду. И это говорит о том, что система ищет точку успокоения, точку баланса", - сказал он.
Международный медиацентр G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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ЭкономикаДмитрий ПесковРоссияВсемирная торговая организация (ВТО)ООН
 
 
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