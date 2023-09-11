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В Китае Зеленскому сообщили плохие новости о контрнаступлении
В Китае Зеленскому сообщили плохие новости о контрнаступлении - РИА Новости, 11.09.2023
В Китае Зеленскому сообщили плохие новости о контрнаступлении
Читатели китайского портала "Гуаньча" высмеяли киевский режим, активно рекламировавший контрнаступление ВСУ, и постоянно докладывавший об "успехах" на поле боя. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:48
2023-09-11T16:48
2023-09-11T16:48
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" высмеяли киевский режим, активно рекламировавший контрнаступление ВСУ, и постоянно докладывавший об "успехах" на поле боя.Кроме того пользователи обратили внимание на заявление главы Комитета начальников штабов США Марк Милли о том, что у Киева остался примерно месяц для активных боевых действий, прежде чем погода испортится."У актера осталось не так уж много времени на выступление", — поддержал второй."Зимой у него (Зеленского – прим. ред.) есть ровно три месяца, чтобы разъезжать по разным странам, ловить молодых людей в армию и умолять Запад о помощи", — добавил третий."Это настоящая "контратака Шредингера": она вроде бы есть, но если на нее смотреть, то ее и вроде бы нет…", — отметил еще один."Есть еще следующий год, чтобы начать контрнаступление", — сыронизировал комментатор."Ситуация развивается по такому сценарию, при котором Украина не сможет выжить. Даже в США уже большинство открыто критикует помощь Киеву", — резюмировали в дискуссии.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также признал, что контрнаступление будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".По оценке президента России Владимира Путина, то, в каком положении находятся ВСУ, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевских властей обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230911/svo-1895594778.html
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894040025.html
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в мире, сша, китай, киев, марк милли, вооруженные силы украины
В мире, США, Китай, Киев, Марк Милли, Вооруженные силы Украины
В Китае Зеленскому сообщили плохие новости о контрнаступлении
Читатели "Гуаньча" раскритиковали Зеленского за слова об успехах ВСУ
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
Читатели китайского портала "Гуаньча
" высмеяли киевский режим, активно рекламировавший контрнаступление ВСУ, и постоянно докладывавший об "успехах" на поле боя.
Кроме того пользователи обратили внимание на заявление главы Комитета начальников штабов США Марк Милли о том, что у Киева остался примерно месяц для активных боевых действий, прежде чем погода испортится.
"У актера осталось не так уж много времени на выступление", — поддержал второй.
"Зимой у него (Зеленского – прим. ред.) есть ровно три месяца, чтобы разъезжать по разным странам, ловить молодых людей в армию и умолять Запад о помощи", — добавил третий.
Солдаты ВСУ признали, что российские военные добились успехов под Купянском
"Это настоящая "контратака Шредингера": она вроде бы есть, но если на нее смотреть, то ее и вроде бы нет…", — отметил еще один.
"Есть еще следующий год, чтобы начать контрнаступление", — сыронизировал комментатор.
"Ситуация развивается по такому сценарию, при котором Украина не сможет выжить. Даже в США уже большинство открыто критикует помощь Киеву", — резюмировали в дискуссии.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
"Три подхода". В Британии раскрыли новую тактику ВСУ при контрнаступлении
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также признал, что контрнаступление будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
По оценке президента России Владимира Путина, то, в каком положении находятся ВСУ, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США
и Европы также пишут, что летняя кампания киевских властей обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
Зеленский признал, что у контрнаступления не будет счастливого конца