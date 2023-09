https://ria.ru/20230911/vstrechi-1895589813.html

Производители из России провели более 400 встреч на WorldFood Istanbul 2023

Российские агропроизводители представили свою продукцию в рамках национальной коллективной экспозиции под брендом Made in Russia, которую организовал Российский РИА Новости, 11.09.2023

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские агропроизводители представили свою продукцию в рамках национальной коллективной экспозиции под брендом Made in Russia, которую организовал Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) на международной выставке продуктов питания и напитков WorldFood Istanbul 2023 с 6 по 9 сентября в Стамбуле (Турция), потенциал переговоров составил 50 миллионов долларов, сообщает РЭЦ."С первого дня WorldFood Istanbul 2023 российский стенд вызывал большой интерес у представителей агроиндустрии со всего мира. За 4 дня работы выставки на стенде Made in Russia 30 российских компаний провели более 440 b2b встреч с потенциальными партнерами из Турции, Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Сирии, Ливана, Сербии, Азербайджана, Ирана, Китая и других стран. Потенциал переговоров составил 50 миллионов долларов", - говорится в сообщении.Российские экспортеры смогли встретиться с такими турецкими деловыми ассоциациями, как Стамбульская торговая палата, Комитет по внешнеэкономическим связям, Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей Турции. Кроме того, среди потенциальных партнеров российских компаний - крупные дистрибьюторы, оптовые компании, интернет-магазины, торговые сети и представители местных деловых ассоциаций.Экспозицию Made in Russia также посетил генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов.Восьмого сентября состоялось одно из ключевых мероприятий деловой программы выставки - панельная дискуссия "Новые рынки и стратегии роста экспорта продуктов питания" (New Markets and Growth Strategies in Food Exports). На ней о перспективах торгового сотрудничества России и Турции, о развитии экспорта продукции АПК под брендом "Сделано в России" в Турцию рассказал руководитель направления по развитию международных проектов РЭЦ Наджибулло Джаббори.

