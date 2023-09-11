https://ria.ru/20230911/vstrecha-1895673211.html
Россия продолжит укрепление дружбы с КНДР, заявил Песков
Россия продолжит укрепление дружбы с КНДР, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2023
Россия продолжит укрепление дружбы с КНДР, заявил Песков
Россия продолжит укрепление дружбы с КНДР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T19:40
2023-09-11T19:40
2023-09-11T19:41
политика
россия
владивосток
дмитрий песков
ким чен ын
павел зарубин
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия продолжит укрепление дружбы с КНДР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит РФ с официальным визитом. "Корейская Народно-Демократическая Республика - это наш сосед. И, конечно, как с любым соседом, мы считаем себя в долгу налаживать добрые взаимовыгодные отношения, чем мы и занимаемся, и чем занимается президент Путин весьма последовательно", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину. Пресс-секретарь президента напомнил о предыдущем видите лидера КНДР в Россию - несколько лет назад Ким Чен Ын встречался с Путиным во Владивостоке. "Мы продолжим укрепление нашей дружбы", - подчеркнул представитель Кремля.
https://ria.ru/20230911/vstrecha-1895577844.html
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политика, россия, владивосток, дмитрий песков, ким чен ын, павел зарубин
Политика, Россия, Владивосток, Дмитрий Песков, Ким Чен Ын, Павел Зарубин
Россия продолжит укрепление дружбы с КНДР, заявил Песков
Песков: Россия продолжит укрепление дружбы с КНДР