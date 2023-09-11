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Россия продолжит укрепление дружбы с КНДР, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2023
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19:40 11.09.2023 (обновлено: 19:41 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vstrecha-1895673211.html
Россия продолжит укрепление дружбы с КНДР, заявил Песков
Россия продолжит укрепление дружбы с КНДР, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2023
Россия продолжит укрепление дружбы с КНДР, заявил Песков
Россия продолжит укрепление дружбы с КНДР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T19:40
2023-09-11T19:41
политика
россия
владивосток
дмитрий песков
ким чен ын
павел зарубин
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия продолжит укрепление дружбы с КНДР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит РФ с официальным визитом. "Корейская Народно-Демократическая Республика - это наш сосед. И, конечно, как с любым соседом, мы считаем себя в долгу налаживать добрые взаимовыгодные отношения, чем мы и занимаемся, и чем занимается президент Путин весьма последовательно", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину. Пресс-секретарь президента напомнил о предыдущем видите лидера КНДР в Россию - несколько лет назад Ким Чен Ын встречался с Путиным во Владивостоке. "Мы продолжим укрепление нашей дружбы", - подчеркнул представитель Кремля.
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политика, россия, владивосток, дмитрий песков, ким чен ын, павел зарубин
Политика, Россия, Владивосток, Дмитрий Песков, Ким Чен Ын, Павел Зарубин
Россия продолжит укрепление дружбы с КНДР, заявил Песков

Песков: Россия продолжит укрепление дружбы с КНДР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия продолжит укрепление дружбы с КНДР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит РФ с официальным визитом.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время встречи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Ким Чен Ын во время визита в Россию встретится с Путиным, сообщили СМИ
Вчера, 14:19
"Корейская Народно-Демократическая Республика - это наш сосед. И, конечно, как с любым соседом, мы считаем себя в долгу налаживать добрые взаимовыгодные отношения, чем мы и занимаемся, и чем занимается президент Путин весьма последовательно", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь президента напомнил о предыдущем видите лидера КНДР в Россию - несколько лет назад Ким Чен Ын встречался с Путиным во Владивостоке.
"Мы продолжим укрепление нашей дружбы", - подчеркнул представитель Кремля.
 
ПолитикаРоссияВладивостокДмитрий ПесковКим Чен ЫнПавел Зарубин
 
 
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