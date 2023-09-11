https://ria.ru/20230911/voprosy-1895607874.html

Эксперты из Китая оценили проект Индия – Ближний Восток – Европа

Эксперты из Китая оценили проект Индия – Ближний Восток – Европа - РИА Новости, 11.09.2023

Эксперты из Китая оценили проект Индия – Ближний Восток – Европа

Создание масштабного транспортного экономического коридора между Индией, Ближним Востоком и Европой - хорошая задумка в условиях экономического спада, однако... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:00

2023-09-11T16:00

2023-09-11T16:00

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ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Создание масштабного транспортного экономического коридора между Индией, Ближним Востоком и Европой - хорошая задумка в условиях экономического спада, однако возможность реализации такого проекта вызывает вопросы как с точки зрения финансирования, так и с точки зрения того, какие именно товары можно будет по этому коридору перевозить, рассказали РИА Новости китайские эксперты. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на полях саммита G20 в Нью-Дели анонсировал запуск экономического коридора Индия-Ближний Восток-Европа. Ранее Белый дом обнародовал текст меморандума, в котором говорится, что США, Евросоюз, Саудовская Аравия и Индия договорились о создании нового экономического коридора Индия – Ближний Восток – Европа (IMEC). Согласно документу, ключевой целью создания нового коридора станет стимулирование экономического развития за счет расширения торговых связей и интеграции между странами Азии, Персидского залива и Европой. "Создание масштабного железнодорожного и водного коридора между Индией, Ближним Востоком и Европой в контексте общего спада глобализации и нехватки стимулов для мирового экономического роста, это хорошее событие. По крайней мере, может быть создана еще одна магистраль для перемещений между востоком и западом евразийского континента, которая поможет снизить затраты на перемещение людей и транспортировку товаров", - заявил преподаватель Базы КНР и ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн. Однако, отметил Цуй Хэн, путь к тому, чтобы задуманное в рамках экономического коридора между Индией и Европой, стало реальностью, еще очень долог. "Во-первых, согласно проекту, коридор состоит из нескольких сегментов - восточного, соединяющего Индию с Персидским заливом, и северного, соединяющего Персидский залив с Европой. То есть он географически состоит из множества разных отрезков, что в значительной степени увеличивает себестоимость погрузки и разгрузки", - сказал он. Разделение коридора на несколько таких участков, отмечает эксперт, очень смущает. По его словам, перевозка насыпных грузов таким способом потребует огромных финансовых и временных затрат. Если же речь о дешевой готовой продукции - то многократная ее переотправка увеличит фрахтовые расходы, так что сама продукция в итоге потеряет свою конкурентоспособность. В свою очередь, высокотехнологичное оборудование, отмечает эксперт, и вовсе не выдержит такого количества перемещений при транспортировке. "Так что сложно себе представить, для какой продукции будет подходить такой сложный, затратный по времени и финансам способ транспортировки", - пояснил Цуй Хэн. Кроме того, по мнению эксперта, большой проблемой может быть финансирование проекта. "Индия - инвестиционная черная дыра, ее репутация известна во всем мире. На Ближнем Востоке есть богачи, но эти богачи умеют просчитывать риски. Европа и США и вовсе не обладают финансовой мощью", - отметил он. Эксперт также считает, что некоторые страны, которые изначально являлись транспортными узлами на пути из Европы в Азию, такие как Турция, вряд ли захотят видеть появление новых конкурентных маршрутов. "Хотя влияния Турции в западной части Азии недостаточно для того, чтобы делать все, что она хочет, его все же достаточно для того, чтобы разрушить то, чего она не желает", - добавил он. В свою очередь, научный сотрудник Института международных исследований Китая (CIIS) Шэнь Шишунь заявил РИА Новости, что этот проект "никак не повлияет на строительство китайской инициативы "Один пояс, один путь". "Любые меры, которые принимаются для экономического развития этого региона, для дружественного развития и взаимной выгоды, приветствуются", - подчеркнул он. По его словам, китайская инициатива "Один пояс, один путь" направлена на создание взаимовыгодной ситуации, на получение пользы всеми. "Поэтому она и смогла заручиться поддержкой стран, расположенных вдоль "Пояса и пути", - отметил эксперт. "Поэтому, конечно же, мы надеемся, что инициатива, которая была озвучена Индией, сможет придать новый жизненный импульс экономике региона и стимулировать развитие", - заключил он. "Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

https://ria.ru/20230911/turobmen-1895451363.html

https://ria.ru/20230910/indiya-1895308295.html

https://ria.ru/20230910/deklaratsiya-1895266710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, индия, европа, нарендра моди, в мире