https://ria.ru/20230911/vliyanie-1895449391.html

СМИ: позиция G20 по Украине показала рост влияния незападных стран

СМИ: позиция G20 по Украине показала рост влияния незападных стран - РИА Новости, 11.09.2023

СМИ: позиция G20 по Украине показала рост влияния незападных стран

Изложенная в декларации саммита G20 позиция в отношении конфликта на Украине демонстрирует рост силы развивающихся стран и незападных экономик в этом... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:29

2023-09-11T05:29

2023-09-11T05:29

в мире

украина

индия

большая двадцатка

саммит g20

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ПЕКИН, 11 сен – РИА Новости. Изложенная в декларации саммита G20 позиция в отношении конфликта на Украине демонстрирует рост силы развивающихся стран и незападных экономик в этом многостороннем механизме, пишет китайская государственная газета Global Times со ссылкой на экспертов. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20. В ней в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий. Как отмечает издание, совместная декларация этого года не содержит явной критики и прямого осуждения какой-либо страны в связи с украинским кризисом, что отличается от декларации 2022 года. Профессор Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдун отмечает, что совместная декларация этого года доказывает, что "влияние развивающихся стран и незападных экономик в этом многостороннем механизме растет, поскольку они способны сохранять нейтралитет в качестве общей позиции G20, не давая западными нарративами и позициям полностью захватить и контролировать механизм". Газета со ссылкой на экспертов пишет, что прошлогодняя декларация содержала жесткие слова, которые хотел включить Запад, но факты доказали, что подобная риторика совершенно не поспособствовала политическому урегулированию украинского кризиса. "Из-за нереалистичной и эгоистичной политики в отношении кризиса мирные усилия сталкиваются с трудностями, а кровопролитие и конфликт на Украине еще далеки от завершения", - говорится в тексте. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит группы прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "Двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

https://ria.ru/20230911/yellen-1895448559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, индия, большая двадцатка, саммит g20