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СМИ: позиция G20 по Украине показала рост влияния незападных стран - РИА Новости, 11.09.2023
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05:29 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/vliyanie-1895449391.html
СМИ: позиция G20 по Украине показала рост влияния незападных стран
СМИ: позиция G20 по Украине показала рост влияния незападных стран - РИА Новости, 11.09.2023
СМИ: позиция G20 по Украине показала рост влияния незападных стран
Изложенная в декларации саммита G20 позиция в отношении конфликта на Украине демонстрирует рост силы развивающихся стран и незападных экономик в этом... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:29
2023-09-11T05:29
в мире
украина
индия
большая двадцатка
саммит g20
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ПЕКИН, 11 сен – РИА Новости. Изложенная в декларации саммита G20 позиция в отношении конфликта на Украине демонстрирует рост силы развивающихся стран и незападных экономик в этом многостороннем механизме, пишет китайская государственная газета Global Times со ссылкой на экспертов. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20. В ней в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий. Как отмечает издание, совместная декларация этого года не содержит явной критики и прямого осуждения какой-либо страны в связи с украинским кризисом, что отличается от декларации 2022 года. Профессор Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдун отмечает, что совместная декларация этого года доказывает, что "влияние развивающихся стран и незападных экономик в этом многостороннем механизме растет, поскольку они способны сохранять нейтралитет в качестве общей позиции G20, не давая западными нарративами и позициям полностью захватить и контролировать механизм". Газета со ссылкой на экспертов пишет, что прошлогодняя декларация содержала жесткие слова, которые хотел включить Запад, но факты доказали, что подобная риторика совершенно не поспособствовала политическому урегулированию украинского кризиса. "Из-за нереалистичной и эгоистичной политики в отношении кризиса мирные усилия сталкиваются с трудностями, а кровопролитие и конфликт на Украине еще далеки от завершения", - говорится в тексте. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит группы прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "Двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
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в мире, украина, индия, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Украина, Индия, Большая двадцатка, Саммит G20
СМИ: позиция G20 по Украине показала рост влияния незападных стран

GT: позиция G20 по Украине продемонстрировала рост влияния незападных стран

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМеждународный медиацентр G20
Международный медиацентр G20 - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Международный медиацентр G20. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 сен – РИА Новости. Изложенная в декларации саммита G20 позиция в отношении конфликта на Украине демонстрирует рост силы развивающихся стран и незападных экономик в этом многостороннем механизме, пишет китайская государственная газета Global Times со ссылкой на экспертов.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20. В ней в контексте событий на Украине говорится, что все страны должны воздержаться от угрозы силой или ее применения в целях приобретения территорий.
Как отмечает издание, совместная декларация этого года не содержит явной критики и прямого осуждения какой-либо страны в связи с украинским кризисом, что отличается от декларации 2022 года.
Профессор Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдун отмечает, что совместная декларация этого года доказывает, что "влияние развивающихся стран и незападных экономик в этом многостороннем механизме растет, поскольку они способны сохранять нейтралитет в качестве общей позиции G20, не давая западными нарративами и позициям полностью захватить и контролировать механизм".
Газета со ссылкой на экспертов пишет, что прошлогодняя декларация содержала жесткие слова, которые хотел включить Запад, но факты доказали, что подобная риторика совершенно не поспособствовала политическому урегулированию украинского кризиса.
"Из-за нереалистичной и эгоистичной политики в отношении кризиса мирные усилия сталкиваются с трудностями, а кровопролитие и конфликт на Украине еще далеки от завершения", - говорится в тексте.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит группы прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "Двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, министр финансов США Джанет Йеллен, президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Йеллен прокомментировала позицию стран G20 по Украине
05:24
 
В миреУкраинаИндияБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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