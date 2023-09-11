https://ria.ru/20230911/vladivostok-1895608361.html

Путин отметил пробки и дефицит общественного транспорта во Владивостоке

Путин отметил пробки и дефицит общественного транспорта во Владивостоке - РИА Новости, 11.09.2023

Путин отметил пробки и дефицит общественного транспорта во Владивостоке

Во Владивостоке надо устранять инфраструктурные ограничения, город стоит в пробках, есть дефицит общественного транспорта, сообщил Путин на совещании по... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:03

2023-09-11T16:03

2023-09-11T16:18

общество

владивосток

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Во Владивостоке надо устранять инфраструктурные ограничения, город стоит в пробках, есть дефицит общественного транспорта, сообщил Путин на совещании по развитию дальневосточных городов."Владивосток, в котором мы сейчас находимся, и об этом мы уже неоднократно тоже говорили, также имеет колоссальные перспективы развития, и чтобы их реализовать, нужно устранять инфраструктурные ограничения",- сказал Путин.Он отметил, что в городе активно строятся и модернизируются морские порты, которые, безусловно, играют значимую роль в экономике всей страны. "А сегодня, как мы знаем, особую, можно сказать, роль. Но сам город стоит в автомобильных пробках, жители знают об этом хорошо. Есть явный дефицит и общественного транспорта",- сказал Путин.Он подчеркнул, что в целом к решению градостроительных вопросов нужно подойти комплексно, с заботой об уникальной природе этих территорий, архитектурному наследию Владивостока, включая и исторические объекты, фортификации Владивостокской крепости.

https://ria.ru/20230825/vladivostok-1892116124.html

владивосток

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Кирилл Волков

общество, владивосток, владимир путин