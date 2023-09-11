https://ria.ru/20230911/vkontakte-1895526822.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько они работают на одном месте

Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько они работают на одном месте - РИА Новости, 11.09.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько они работают на одном месте

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:53

2023-09-11T11:53

2023-09-11T11:53

вконтакте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847414876_0:178:3066:1904_1920x0_80_0_0_9852c56bcda3159b4fbe306dc2bbe4bb.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, сколько они работают на текущем месте работы. Варианты ответа были: меньше года; 1-3 года; 3-5 лет; 5-8 лет; больше 8 лет; не работаю.В итоге большинство подписчиков ответило, что они работают на одном месте больше 8 лет. Так проголосовало 30% подписчиков. Около 18% опрошенных работают в одной компании 1-3 года, а 14% — 5-8 лет. При этом примерно 13% подписчиков сказали, что работают на одном месте 3-5 лет, а 12% меньше года. Лишь 9% пользователей ответили, что не работают в данный момент.В комментариях некоторые пользователи порекомендовали менять работу каждые 5-6 лет, чтобы избежать выгорания.Ранее в "Авито Работа" сообщали, что число вакансий на российском рынке труда в первом полугодии 2023 года выросло более чем в 2,5 раза к аналогичному прошлогоднему показателю.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вконтакте