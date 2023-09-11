https://ria.ru/20230911/viza-1895591784.html

В МВД БиГ сообщили о вопросах к пребыванию высокого представителя в стране

В МВД БиГ сообщили о вопросах к пребыванию высокого представителя в стране - РИА Новости, 11.09.2023

В МВД БиГ сообщили о вопросах к пребыванию высокого представителя в стране

Министр безопасности (глава МВД) Боснии и Герцеговины (БиГ) Ненад Нешич заявил, что пребыванию в стране Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта есть... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:59

2023-09-11T14:59

2023-09-11T15:09

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БЕЛГРАД, 11 сен – РИА Новости. Министр безопасности (глава МВД) Боснии и Герцеговины (БиГ) Ненад Нешич заявил, что пребыванию в стране Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта есть вопросы по визовой линии. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик в начале сентября пообещал задержать и выдворить непризнанного им Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта из Республики Сербской в случае въезда. "Нешич сообщил, что от Службы по делам иностранцев получил информацию о том, что пребывание Кристиана Шмидта в БиГ под вопросом, так как не полностью соответствует законодательным нормам", - заявила пресс-служба МВД. Отмечается, что нормативы четко определяют условия и продолжительность нахождения иностранных граждан в БиГ. "Запрошу от агентств по безопасности проверить и доставить информацию о том, какие лица обеспечивают безопасность Кристиана Шмидта. Есть ли у них разрешения от наших агентств на осуществление этой деятельности, а также разрешение на ношение оружия", - цитирует правоохранительное ведомство своего главу. Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) в начале августа выдвинула обвинения в отношении президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика за невыполнение решений Высокого представителя по БиГ Кристиана Шмидта. По боснийским законам за неисполнение решений Высокого представителя должностное лицо может быть наказано лишением свободы на срок от полугода до пяти лет тюремного заключения. Кристиан Шмидт 1 июля провозгласил недействительными принятые Скупщиной (парламентом) Республики Сербской БиГ законы о неприятии решений Высокого представителя и Конституционного суда в Сараево на территории РС БиГ. Госдеп США в ночь на 1 августа сообщил о введении персональных санкций в отношении члена президиума БиГ от сербов Жельки Цвиянович, председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича, главы правительства РС БиГ Радована Вишковича и министра юстиции Милоша Букейловича. Причиной указано принятие 27 июня парламентом РС БиГ закона, который делает решения конституционного суда БиГ в Сараево недействительными на территории Республики Сербской. Додик, который годами находится под санкциями США в ответ заявил, что ограничительные меры свидетельствуют о неспособности Вашингтона изменить политику боснийских сербов. Кроме того, он открыто не признает Высокого представителя по БиГ Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили РФ и КНР. Руководство Республики Сербской в марте приостановило любую коммуникацию с сотрудниками посольств США и Великобритании. Ранее "коммуникация" в публичном поле сводилась к прямой критике руководства Республики Сербской американскими и британскими дипломатами. Официальная Баня-Лука в ответ указывала на неприкрытое и постоянное вмешательство посольств Запада во внутренние дела всей Боснии и Герцеговины. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).

https://ria.ru/20230906/dodik-1894526952.html

https://ria.ru/20230811/obvinenie-1889594561.html

https://ria.ru/20230816/kosovo-1890325397.html

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в мире, республика сербская, сша, сараево, милорад додик, государственный департамент сша, оон