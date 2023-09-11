https://ria.ru/20230911/vaktsinatsiya-1895469388.html
Попова объявила о старте кампании по вакцинации против гриппа
Попова объявила о старте кампании по вакцинации против гриппа - РИА Новости, 11.09.2023
Попова объявила о старте кампании по вакцинации против гриппа
В России начинается кампания по вакцинации против гриппа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T08:16
2023-09-11T08:16
2023-09-11T09:11
россия
общество
здоровье - общество
владивосток
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
восточный экономический форум (вэф)
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. В России начинается кампания по вакцинации против гриппа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме. "Сегодня на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт прививочной кампании от гриппа", — сказала она. По словам Поповой, в этом году предполагается средней интенсивности подъем заболеваемости гриппом, который начнется ближе к концу года, в ноябре-декабре. Глава Роспотребнадзора призвала россиян сделать прививки, добавив, что в регионы уже поставили почти 45 процентов от необходимого объема вакцин.Все участники ВЭФ-2023 могут пройти обследование в специально оборудованном на стенде Роспотребнадзора медицинском кабинете и бесплатно привиться от гриппа отечественной вакциной. В ее состав входят штаммы вирусов гриппа, которые будут наиболее актуальны в нынешнем эпидемическом сезоне, отметили в пресс-службе. Роспотребнадзор еще в июне рекомендовал привить от гриппа не менее 60 процентов населения каждого региона и не менее 75 процентов людей из групп риска.VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
https://ria.ru/20230906/privivka-1894550168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, владивосток, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), восточный экономический форум (вэф), вэф-2023
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Владивосток, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2023
Попова объявила о старте кампании по вакцинации против гриппа
Попова: в России начинается кампания по вакцинации против гриппа
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. В России начинается кампания по вакцинации против гриппа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.
«
"Сегодня на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт прививочной кампании от гриппа", — сказала она.
По словам Поповой, в этом году предполагается средней интенсивности подъем заболеваемости гриппом, который начнется ближе к концу года, в ноябре-декабре. Глава Роспотребнадзора призвала россиян сделать прививки, добавив, что в регионы уже поставили почти 45 процентов от необходимого объема вакцин.
Все участники ВЭФ-2023 могут пройти обследование в специально оборудованном на стенде Роспотребнадзора медицинском кабинете и бесплатно привиться от гриппа отечественной вакциной. В ее состав входят штаммы вирусов гриппа, которые будут наиболее актуальны в нынешнем эпидемическом сезоне, отметили в пресс-службе.
Роспотребнадзор еще в июне рекомендовал привить от гриппа не менее 60 процентов населения каждого региона и не менее 75 процентов людей из групп риска.
VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке
. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
В Подмосковье более 230 тысяч человек сделали прививку от гриппа