https://ria.ru/20230911/vaktsinatsiya-1895469388.html

Попова объявила о старте кампании по вакцинации против гриппа

Попова объявила о старте кампании по вакцинации против гриппа - РИА Новости, 11.09.2023

Попова объявила о старте кампании по вакцинации против гриппа

В России начинается кампания по вакцинации против гриппа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T08:16

2023-09-11T08:16

2023-09-11T09:11

россия

общество

здоровье - общество

владивосток

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

восточный экономический форум (вэф)

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. В России начинается кампания по вакцинации против гриппа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме. "Сегодня на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт прививочной кампании от гриппа", — сказала она. По словам Поповой, в этом году предполагается средней интенсивности подъем заболеваемости гриппом, который начнется ближе к концу года, в ноябре-декабре. Глава Роспотребнадзора призвала россиян сделать прививки, добавив, что в регионы уже поставили почти 45 процентов от необходимого объема вакцин.Все участники ВЭФ-2023 могут пройти обследование в специально оборудованном на стенде Роспотребнадзора медицинском кабинете и бесплатно привиться от гриппа отечественной вакциной. В ее состав входят штаммы вирусов гриппа, которые будут наиболее актуальны в нынешнем эпидемическом сезоне, отметили в пресс-службе. Роспотребнадзор еще в июне рекомендовал привить от гриппа не менее 60 процентов населения каждого региона и не менее 75 процентов людей из групп риска.VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

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Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, владивосток, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), восточный экономический форум (вэф), вэф-2023