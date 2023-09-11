Эксперт рассказал, чем опасны боеприпасы с ураном
Марцинкевич: боеприпасы с ураном опасны из-за накопления металла в организме
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas PerezСнаряды с обедненным ураном на территории военного склада в США
Снаряды с обедненным ураном на территории военного склада в США. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Применение боеприпасов с обедненным ураном-238 опасно прежде всего из-за способности тяжелого металла накапливаться в живых организмах, а пригодность территорий, где он применялся, для проживания людей остается неизученной, сказал РИА Новости главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в понедельник заявил об отсутствии значительных радиологических последствий от применения боеприпасов с обедненным ураном, которые решили поставлять Украине США. Гросси напомнил, что тема применения снарядов с обедненным ураном не нова, ранее они уже применялись в ходе войны в Персидском заливе.
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"Да, прямой радиологической опасности нет. Обедненный уран - это уран – 238, содержание в нем урана – 235 меньше, чем в природной руде. Период полураспада урана 238 – 4,5 миллиарда лет. Радиологическая гадость будет накапливаться – это понятно, но это будет занимать весьма и весьма большой промежуток времени. Гораздо опасней то, что уран-238 это тяжелый металл, он имеет свойство накапливаться в организмах, в растительных, в животных – рыбе, мясе и так далее. Все что на этой территории будет обитать – под угрозой того, что нахватается этой гадости, и ведет к массе заболеваний, человеческий организм также в это число организмов входит. Основная проблема – что проникает в нас и накапливается, не выводится", - сказал Марцинкевич.
Системные исследования по изучению последствий применения боеприпасов с обедненным ураном в бывшей Югославии не проводились, им чинились препятствия, напомнил Марцинкевич.
"Проблема серьезная, необходима когорта специалистов, которые должны наблюдать за тем, что происходит... То, что были вспышки (заболеваемости) у военного персонала – тоже факт. Это необходимо исследовать, так как патологии могут возникать спустя годы. Совершенно однозначно то, что применение такого типа боеприпасов ничего хорошего не несет. Дело даже не в том, какой урон будет нанесен при боевых действиях, а в том, будет ли территория после этого в пригодном для жизни состоянии – можно там будет жить или нельзя, можно ли заниматься сельским хозяйством и так далее", - добавил Марцинкевич.
Пентагон 6 сентября объявил о своем решении передать Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. В анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.