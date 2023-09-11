https://ria.ru/20230911/ukraina-1895660982.html

Глава МИД Германии призвала украинские власти усилить борьбу с коррупцией

Глава МИД Германии призвала украинские власти усилить борьбу с коррупцией - РИА Новости, 11.09.2023

Глава МИД Германии призвала украинские власти усилить борьбу с коррупцией

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе визита в Киев призвала власти Украины усилить борьбу с коррупцией. Это уже четвертый визит на Украину... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T18:44

2023-09-11T18:44

2023-09-11T18:59

в мире

украина

германия

дмитрий кулеба

анналена бербок

евросоюз

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе визита в Киев призвала власти Украины усилить борьбу с коррупцией. Это уже четвертый визит на Украину немецкого министра с начала российской специальной военной операции. "Украина на пути к вступлению в ЕС уже прошла очень существенный путь, например, касающийся законодательства о медиа, судебной реформы. Но очень важно усилить борьбу с коррупцией", - сказала Бербок на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться статуса. Украинскому правительству нужно завершить реформу законодательной базы относительно национальных меньшинств, провести судебную реформу, продолжить борьбу с коррупцией. Как сообщила ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, украинские власти не успевают выполнить полностью все семь рекомендаций Европейской комиссии по статусу кандидата на членство в Евросоюзе до октября, но работают над этим вопросом. Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.

https://ria.ru/20230911/korruptsiya-1895588714.html

https://ria.ru/20230908/narkotiki-1895030839.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, германия, дмитрий кулеба, анналена бербок, евросоюз