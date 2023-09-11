Глава МИД Германии призвала украинские власти усилить борьбу с коррупцией
Бербок на встрече с Кулебой призвала Украину усилить борьбу с коррупцией
© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве. 11 сентября 2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве. 11 сентября 2023
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе визита в Киев призвала власти Украины усилить борьбу с коррупцией. Это уже четвертый визит на Украину немецкого министра с начала российской специальной военной операции.
"Украина на пути к вступлению в ЕС уже прошла очень существенный путь, например, касающийся законодательства о медиа, судебной реформы. Но очень важно усилить борьбу с коррупцией", - сказала Бербок на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться статуса. Украинскому правительству нужно завершить реформу законодательной базы относительно национальных меньшинств, провести судебную реформу, продолжить борьбу с коррупцией.
Как сообщила ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, украинские власти не успевают выполнить полностью все семь рекомендаций Европейской комиссии по статусу кандидата на членство в Евросоюзе до октября, но работают над этим вопросом.
Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.