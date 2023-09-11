https://ria.ru/20230911/ukraina-1895571368.html

На Украине вновь хотят увеличить расходы госбюджета на оборону

На Украине вновь хотят увеличить расходы госбюджета на оборону - РИА Новости, 11.09.2023

На Украине вновь хотят увеличить расходы госбюджета на оборону

Кабинет министров Украины в ближайшее время снова предложит Верховной раде увеличить расходы госбюджета в этом году для сектора обороны, но в минфине не... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:59

2023-09-11T14:59

2023-09-11T14:59

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Кабинет министров Украины в ближайшее время снова предложит Верховной раде увеличить расходы госбюджета в этом году для сектора обороны, но в минфине не уверены, что удастся выделить всю запрошенную минобороны сумму, сообщил министр финансов Сергей Марченко."В ближайшем будущем выйдем с изменением бюджета, где будем увеличивать расходы на безопасность и оборону", - приводит слова Марченко украинское издание "Экономическая правда".Министр уточнил, что пока не готов назвать окончательные цифры, которые будут в законопроекте, поскольку его еще должен одобрить кабинет министров, но не уверен, что будет выделена вся сумма, запрошенная министерством обороны. "Я не уверен, что у нас будет возможность удовлетворить всю сумму (о которой ранее говорил министр обороны Рустем Умеров - ред.)... Сейчас не хочу об этом говорить, потому что в ближайшее время у нас будет кабмин, где мы все это зафиксируем", - добавил Марченко.Новый министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявил, что оборонные расходы увеличились более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом, а на украинские войска - почти в десять раз.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что страна направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Кроме этих расходов, по словам премьера, есть еще военная помощь союзников и пожертвования благотворителей. Председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа заявляла, что Украина увеличила военные расходы с начала года. По ее утверждению, каждая вторая гривна из бюджета страны в 2023 году направляется на оборону.Парламент Украины принял бюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). По словам Шмыгаля, проект бюджета на 2023 год предусматривал доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивался в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагала закрывать внешними заимствованиями.В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на четыре миллиарда.

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894119090.html

https://ria.ru/20230831/byudzhet-1893525043.html

https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892565539.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр