https://ria.ru/20230911/ugrozy-1895679978.html

В Минпросвещения рассказали об угрозах учителям в новых регионах

В Минпросвещения рассказали об угрозах учителям в новых регионах - РИА Новости, 11.09.2023

В Минпросвещения рассказали об угрозах учителям в новых регионах

Учителям, работающим в новых регионах России, продолжают угрожать и пытаются действовать на них силой, заявил РИА Новости на полях Восточного экономического... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T20:34

2023-09-11T20:34

2023-09-11T20:34

специальная военная операция на украине

общество

россия

владивосток

александр бугаев

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Учителям, работающим в новых регионах России, продолжают угрожать и пытаются действовать на них силой, заявил РИА Новости на полях Восточного экономического форума первый замминистра просвещения России Александр Бугаев. "И сейчас угрожают. Те педагоги, которые работают в наших четырех субъектах, находящихся в этой ситуации, это герои, абсолютные герои, потому что с украинской стороны угрожают. И не только угрожают - пытаются применять и различные насильственные действия к педагогам", - сказал Бугаев. Он отметил, что, несмотря на угрозы, педагоги вышли в школы, а школьников стало больше. "И это на самом деле главный показатель того, что система образования работает, она востребована, и люди стали нам верить", - подчеркнул замминистра. Бугаев также напомнил, что школьники начальных классов из новых регионов обеспечены бесплатным горячим питанием, как и все остальные дети. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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общество, россия, владивосток, александр бугаев, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023