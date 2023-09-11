https://ria.ru/20230911/ugrozy-1895679978.html
В Минпросвещения рассказали об угрозах учителям в новых регионах
В Минпросвещения рассказали об угрозах учителям в новых регионах - РИА Новости, 11.09.2023
В Минпросвещения рассказали об угрозах учителям в новых регионах
Учителям, работающим в новых регионах России, продолжают угрожать и пытаются действовать на них силой, заявил РИА Новости на полях Восточного экономического... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T20:34
2023-09-11T20:34
2023-09-11T20:34
специальная военная операция на украине
общество
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владивосток
александр бугаев
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Учителям, работающим в новых регионах России, продолжают угрожать и пытаются действовать на них силой, заявил РИА Новости на полях Восточного экономического форума первый замминистра просвещения России Александр Бугаев. "И сейчас угрожают. Те педагоги, которые работают в наших четырех субъектах, находящихся в этой ситуации, это герои, абсолютные герои, потому что с украинской стороны угрожают. И не только угрожают - пытаются применять и различные насильственные действия к педагогам", - сказал Бугаев. Он отметил, что, несмотря на угрозы, педагоги вышли в школы, а школьников стало больше. "И это на самом деле главный показатель того, что система образования работает, она востребована, и люди стали нам верить", - подчеркнул замминистра. Бугаев также напомнил, что школьники начальных классов из новых регионов обеспечены бесплатным горячим питанием, как и все остальные дети. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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общество, россия, владивосток, александр бугаев, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владивосток, Александр Бугаев, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
В Минпросвещения рассказали об угрозах учителям в новых регионах
Замминистра просвещения Бугаев: учителям из новых регионов РФ угрожают насилием
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Учителям, работающим в новых регионах России, продолжают угрожать и пытаются действовать на них силой, заявил РИА Новости на полях Восточного экономического форума первый замминистра просвещения России Александр Бугаев.
"И сейчас угрожают. Те педагоги, которые работают в наших четырех субъектах, находящихся в этой ситуации, это герои, абсолютные герои, потому что с украинской стороны угрожают. И не только угрожают - пытаются применять и различные насильственные действия к педагогам", - сказал Бугаев.
Он отметил, что, несмотря на угрозы, педагоги вышли в школы, а школьников стало больше.
"И это на самом деле главный показатель того, что система образования работает, она востребована, и люди стали нам верить", - подчеркнул замминистра.
Бугаев также напомнил, что школьники начальных классов из новых регионов обеспечены бесплатным горячим питанием, как и все остальные дети.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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