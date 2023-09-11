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В Минэнерго рассказали про рост экспорта угля
В Минэнерго рассказали про рост экспорта угля - РИА Новости, 11.09.2023
В Минэнерго рассказали про рост экспорта угля
Экспорт российского угля за период с начала года вырос более чем на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добыча увеличилась почти на 1%,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:17
2023-09-11T05:17
2023-09-11T05:43
вэф-2023
экономика
россия
владивосток
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Экспорт российского угля за период с начала года вырос более чем на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добыча увеличилась почти на 1%, сообщил в рамках ВЭФ глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. "В этом году мы идем почти на процент в добыче больше, чем в прошлом году. И экспорт у нас (рост - ред.) - 3% и выше", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, какой в целом объем производства и экспорта угля на сегодня. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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вэф-2023, экономика, россия, владивосток, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет
ВЭФ-2023, Экономика, Россия, Владивосток, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дальневосточный федеральный университет
В Минэнерго рассказали про рост экспорта угля
Шульгинов: экспорт угля из России за период с начала года вырос более чем на 3%