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Эрдоган назвал отношение к экспорту российских удобрений легкомысленным - РИА Новости, 11.09.2023
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15:05 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/udobreniya-1895594084.html
Эрдоган назвал отношение к экспорту российских удобрений легкомысленным
Эрдоган назвал отношение к экспорту российских удобрений легкомысленным - РИА Новости, 11.09.2023
Эрдоган назвал отношение к экспорту российских удобрений легкомысленным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает непозволительным легкомысленное отношение к вопросу экспорта российского удобрения, продолжит переговоры с... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:05
2023-09-11T15:05
турция
зерновая сделка
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
хакан фидан
в мире
экономика
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АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает непозволительным легкомысленное отношение к вопросу экспорта российского удобрения, продолжит переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по этой теме. "Вопрос не только в зерне, но и в поставках удобрений. Вопрос с удобрениями - это не тот вопрос, к которому можно относиться легкомысленно. Поэтому мы продолжим наши переговоры с господином Путиным, чтобы убедиться, что обе продукции будут доставлены по назначению. Министр иностранных дел (Турции) Хакан Фидан также будет внимательно следить за этим вопросом, и, таким образом, я надеюсь, что мы преодолеем эти проблемы",- сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Индии.
https://ria.ru/20230906/udobreniya-1894432773.html
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турция, зерновая сделка, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, хакан фидан, в мире, экономика
Турция, Зерновая сделка, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Хакан Фидан, В мире, Экономика
Эрдоган назвал отношение к экспорту российских удобрений легкомысленным

Эрдоган считает легкомысленное отношение к экспорту удобрений РФ недопустимым

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
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АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает непозволительным легкомысленное отношение к вопросу экспорта российского удобрения, продолжит переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по этой теме.
"Вопрос не только в зерне, но и в поставках удобрений. Вопрос с удобрениями - это не тот вопрос, к которому можно относиться легкомысленно. Поэтому мы продолжим наши переговоры с господином Путиным, чтобы убедиться, что обе продукции будут доставлены по назначению. Министр иностранных дел (Турции) Хакан Фидан также будет внимательно следить за этим вопросом, и, таким образом, я надеюсь, что мы преодолеем эти проблемы",- сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Индии.
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ТурцияЗерновая сделкаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинХакан ФиданВ миреЭкономика
 
 
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