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В РСТ заявили об увеличении турпотока из России в Турцию

В РСТ заявили об увеличении турпотока из России в Турцию - РИА Новости, 11.09.2023

В РСТ заявили об увеличении турпотока из России в Турцию

Российский турпоток в Турцию может превысить прошлогодний на 10-15 процентов из-за снижения цен на отели и удлинения "сезона", говорится в сообщении Российского РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T10:41

2023-09-11T10:41

2023-09-11T11:45

туризм

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турция

дмитрий горин

российский союз туриндустрии (рст)

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Российский турпоток в Турцию может превысить прошлогодний на 10-15 процентов из-за снижения цен на отели и удлинения "сезона", говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей отрасли. “Цены в отелях Турции сейчас снижаются, отельеры предлагают хорошие скидки, и мы надеемся, что это "выстрелит". Я также рассчитываю, что мы в итоге получим результат прошлого года. Возможно, с ростом в 10-15 процентов”, - рассказал член правления РСТ, заместитель генерального директора туроператора TEZ Tour Владимир Каганер.Кроме того, по словам вице-президента РСТ Дмитрия Горина, сезон в Турции в последние годы постоянно удлиняется и продолжается практически до ноября: “Рассчитываем, что ближайшие месяцы покажут хорошую статистику по российскому турпотоку в эту страну. И по итогам мы выйдем на показатели прошлого года – 5,2 миллиона человек – или даже превысим их”. За январь-июль в Турции побывало 3,5 миллиона гостей из России, "август также дал хорошие цифры". "На сентябрь-октябрь мы видим традиционно высокий спрос. Думаю, он поможет компенсировать майские и отчасти летние потери на направлении. Цены в это время все-таки ниже летних, а большой объем перевозки позволяет туроператорам делать интересные предложения”, – также отметил Горин, добавив, что Турция – еще и транзит для многих туристов из РФ, отправляющихся в Юго-Восточную Азию, Европу и на другие континенты. РСТ отмечает, что если в прошлом году Турция была не просто ведущим, а основным направлением зарубежного отдыха для путешественников из России, то в этом году доступных направлений стало гораздо больше – в частности, заметную конкуренцию турецким курортам составили ОАЭ и Египет.

https://ria.ru/20230811/goryaschie-1889274012.html

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новости - туризм, турция, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст), tez tour, куда можно лететь, отдых на море