https://ria.ru/20230911/turtsiya-1895453783.html

Источник: Турция проведет исследование по рынку для проекта газового хаба

Источник: Турция проведет исследование по рынку для проекта газового хаба - РИА Новости, 11.09.2023

Источник: Турция проведет исследование по рынку для проекта газового хаба

Анкара в рамках предложенного Россией проекта газового хаба проведет в ближайшее время исследование участников рынка, обсудит механизмы для привлечения... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:09

2023-09-11T06:09

2023-09-11T06:09

турция

россия

владимир путин

северный поток

голубой поток

турецкий поток

в мире

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АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Анкара в рамках предложенного Россией проекта газового хаба проведет в ближайшее время исследование участников рынка, обсудит механизмы для привлечения инвестиций, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. "В ближайшее время будет проведено исследование участников рынка для газового центра. Тут важны также вопросы привлечения инвестиций, вопросы спроса и предложения. Для нас этот проект приоритетный и реальный, есть большой рынок, внешние поставщики и транзитный потенциал. Мы будем обсуждать проект с российской стороной на каждом этапе", - сообщил собеседник агентства. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда - через две недели после разрушений на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря - президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи в начале прошлой недели отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. Позже дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что работа по проекту будет активизирована в ближайшее время, возможны переговоры рабочих групп. Российский газ поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток". Проектная мощность первого составляет 16 миллиардов кубометров, второго - 31,5 миллиарда кубометров. Россия поставила в Турцию в прошлом году 21,5 миллиарда кубометров, а за январь-август текущего года - свыше десяти миллиардов, сообщал на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров Путин.

https://ria.ru/20230911/peregovory-1895453374.html

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турция, россия, владимир путин, северный поток, голубой поток, турецкий поток, в мире