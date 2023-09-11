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Источник: Турция проведет исследование по рынку для проекта газового хаба - РИА Новости, 11.09.2023
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06:09 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/turtsiya-1895453783.html
Источник: Турция проведет исследование по рынку для проекта газового хаба
Источник: Турция проведет исследование по рынку для проекта газового хаба - РИА Новости, 11.09.2023
Источник: Турция проведет исследование по рынку для проекта газового хаба
Анкара в рамках предложенного Россией проекта газового хаба проведет в ближайшее время исследование участников рынка, обсудит механизмы для привлечения... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:09
2023-09-11T06:09
турция
россия
владимир путин
северный поток
голубой поток
турецкий поток
в мире
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АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Анкара в рамках предложенного Россией проекта газового хаба проведет в ближайшее время исследование участников рынка, обсудит механизмы для привлечения инвестиций, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. "В ближайшее время будет проведено исследование участников рынка для газового центра. Тут важны также вопросы привлечения инвестиций, вопросы спроса и предложения. Для нас этот проект приоритетный и реальный, есть большой рынок, внешние поставщики и транзитный потенциал. Мы будем обсуждать проект с российской стороной на каждом этапе", - сообщил собеседник агентства. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда - через две недели после разрушений на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря - президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен. Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи в начале прошлой недели отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. Позже дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что работа по проекту будет активизирована в ближайшее время, возможны переговоры рабочих групп. Российский газ поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток". Проектная мощность первого составляет 16 миллиардов кубометров, второго - 31,5 миллиарда кубометров. Россия поставила в Турцию в прошлом году 21,5 миллиарда кубометров, а за январь-август текущего года - свыше десяти миллиардов, сообщал на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров Путин.
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турция, россия, владимир путин, северный поток, голубой поток, турецкий поток, в мире
Турция, Россия, Владимир Путин, Северный поток, Голубой поток, Турецкий поток, В мире
Источник: Турция проведет исследование по рынку для проекта газового хаба

Турция проведет исследование по рынку и инвестициям для проекта газового хаба

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Анкара в рамках предложенного Россией проекта газового хаба проведет в ближайшее время исследование участников рынка, обсудит механизмы для привлечения инвестиций, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
«
"В ближайшее время будет проведено исследование участников рынка для газового центра. Тут важны также вопросы привлечения инвестиций, вопросы спроса и предложения. Для нас этот проект приоритетный и реальный, есть большой рынок, внешние поставщики и транзитный потенциал. Мы будем обсуждать проект с российской стороной на каждом этапе", - сообщил собеседник агентства.
Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда - через две недели после разрушений на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря - президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи в начале прошлой недели отметил, что Россия рассчитывает на скорое завершение переговоров по созданию газового хаба. Позже дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что работа по проекту будет активизирована в ближайшее время, возможны переговоры рабочих групп.
Российский газ поставляется в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток". Проектная мощность первого составляет 16 миллиардов кубометров, второго - 31,5 миллиарда кубометров. Россия поставила в Турцию в прошлом году 21,5 миллиарда кубометров, а за январь-август текущего года - свыше десяти миллиардов, сообщал на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров Путин.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Источник: переговоры Эрдогана по зерновой сделке на G20 были конструктивны
06:05
 
ТурцияРоссияВладимир ПутинСеверный потокГолубой потокТурецкий потокВ мире
 
 
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