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Портфель турпроектов ВЭБ на Дальнем Востоке превышает 100 миллиардов рублей - РИА Новости, 11.09.2023
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Туризм
 
06:00 11.09.2023 (обновлено: 11:06 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/turproekty-1895452683.html
Портфель турпроектов ВЭБ на Дальнем Востоке превышает 100 миллиардов рублей
Портфель турпроектов ВЭБ на Дальнем Востоке превышает 100 миллиардов рублей - РИА Новости, 11.09.2023
Портфель турпроектов ВЭБ на Дальнем Востоке превышает 100 миллиардов рублей
Объем портфеля туристических проектов, которые есть у ВЭБа на Дальнем Востоке, превышает 100 миллиардов рублей, всего в проработке и на финансировании у... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:00
2023-09-11T11:06
туризм
экономика
дальний восток
россия
коммерческая недвижимость
камчатский край
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Объем портфеля туристических проектов, которые есть у ВЭБа на Дальнем Востоке, превышает 100 миллиардов рублей, всего в проработке и на финансировании у госкорпорации сейчас 10 проектов, рассказал РИА Новости в кулуарах ВЭФ старший банкир бизнес-блока ВЭБ Антон Перин. "Портфель туристических проектов ВЭБ.РФ на Дальнем Востоке превышает 100 миллиардов рублей… Всего в проработке и на стадии финансирования в ВЭБ.РФ находится 10 проектов", - сообщил Перин. Проекты именно на территории Дальнего Востока занимают существенную часть портфеля госкорпорации в области туризма. "Дальневосточные регионы выгодно отличает обилие уникальных природных объектов и наличие возможностей для развития всех основных видов туризма. Туризм может стать одним из драйверов развития макрорегиона", - отметил старший банкир. Самый масштабный проект в регионе - круглогодичный многофункциональный курорт "Три вулкана" в Камчатском крае. Финансирование планируется совместно с крупным коммерческим банком, сейчас финализируются его условия. Курорт будет включать в себя 1568 номеров на три-пять звезд, горнолыжную, оздоровительную, культурно-досуговую инфраструктуру. Кроме того, при поддержке ВЭБ реализуются и небольшие проекты, например, строительство гостиничных комплексов и курортов. Перин напомнил, что у ВЭБа есть инструмент льготного финансирования под 2% специально для Дальнего Востока. "Необходимо отметить, что наличие субсидированной процентной ставки (при очень высокой чувствительности к ней проектов туриндустрии) радикально повышает уровень одобрения со стороны банков… В этом смысле финансовая поддержка проектов со стороны правительства РФ является очень рациональным и эффективным действием", - заключил он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230907/ekzotika-1894591879.html
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экономика, дальний восток, россия, коммерческая недвижимость, камчатский край, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, новости - туризм
Туризм, Экономика, Дальний Восток, Россия, Коммерческая недвижимость, Камчатский край, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023, Новости - Туризм
Портфель турпроектов ВЭБ на Дальнем Востоке превышает 100 миллиардов рублей

Портфель турпроектов ВЭБ на Дальнем Востоке превысил 100 миллиардов рублей

© Depositphotos.com / HomocosmicosДальний Восток
Дальний Восток - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Depositphotos.com / Homocosmicos
Дальний Восток. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Объем портфеля туристических проектов, которые есть у ВЭБа на Дальнем Востоке, превышает 100 миллиардов рублей, всего в проработке и на финансировании у госкорпорации сейчас 10 проектов, рассказал РИА Новости в кулуарах ВЭФ старший банкир бизнес-блока ВЭБ Антон Перин.
«
"Портфель туристических проектов ВЭБ.РФ на Дальнем Востоке превышает 100 миллиардов рублей… Всего в проработке и на стадии финансирования в ВЭБ.РФ находится 10 проектов", - сообщил Перин.
Проекты именно на территории Дальнего Востока занимают существенную часть портфеля госкорпорации в области туризма. "Дальневосточные регионы выгодно отличает обилие уникальных природных объектов и наличие возможностей для развития всех основных видов туризма. Туризм может стать одним из драйверов развития макрорегиона", - отметил старший банкир.
Самый масштабный проект в регионе - круглогодичный многофункциональный курорт "Три вулкана" в Камчатском крае. Финансирование планируется совместно с крупным коммерческим банком, сейчас финализируются его условия. Курорт будет включать в себя 1568 номеров на три-пять звезд, горнолыжную, оздоровительную, культурно-досуговую инфраструктуру. Кроме того, при поддержке ВЭБ реализуются и небольшие проекты, например, строительство гостиничных комплексов и курортов.
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Перин напомнил, что у ВЭБа есть инструмент льготного финансирования под 2% специально для Дальнего Востока. "Необходимо отметить, что наличие субсидированной процентной ставки (при очень высокой чувствительности к ней проектов туриндустрии) радикально повышает уровень одобрения со стороны банков… В этом смысле финансовая поддержка проектов со стороны правительства РФ является очень рациональным и эффективным действием", - заключил он.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ТуризмЭкономикаДальний ВостокРоссияКоммерческая недвижимостьКамчатский крайДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023Новости - Туризм
 
 
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