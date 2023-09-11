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На ВЭФ рассказали, сколько туристов посетило Россию по электронной визе - РИА Новости, 11.09.2023
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Туризм
 
06:34 11.09.2023 (обновлено: 11:15 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/turisty-1895456129.html
На ВЭФ рассказали, сколько туристов посетило Россию по электронной визе
На ВЭФ рассказали, сколько туристов посетило Россию по электронной визе - РИА Новости, 11.09.2023
На ВЭФ рассказали, сколько туристов посетило Россию по электронной визе
Порядка 30 тысяч иностранных туристов с начала августа посетили Россию по электронной визе, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:34
2023-09-11T11:15
россия
владивосток
максим решетников
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
китай
индия
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Порядка 30 тысяч иностранных туристов с начала августа посетили Россию по электронной визе, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе сессии "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности" в рамках ВЭФ. "С 1 августа у нас, действительно, заработала электронная виза. У нас 30 тысяч иностранных граждан уже приехало за август, половина - граждане Китая", - сказал Решетников. Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза. Заявку на нее нужно подать не позднее 4 дней до визита в Россию на специализированном сайте МИД России. Виза подходит для туристических и деловых поездок, при этом срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, а срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда в страну.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия, владивосток, максим решетников, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, китай, индия, новости - туризм
Россия, Владивосток, Максим Решетников, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023, Китай, Индия, Туризм, Новости - Туризм
На ВЭФ рассказали, сколько туристов посетило Россию по электронной визе

Решетников: около 30 тыс туристов с августа посетили Россию по электронной визе

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкПляж в Хабаровске
Пляж в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Порядка 30 тысяч иностранных туристов с начала августа посетили Россию по электронной визе, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе сессии "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности" в рамках ВЭФ.
"С 1 августа у нас, действительно, заработала электронная виза. У нас 30 тысяч иностранных граждан уже приехало за август, половина - граждане Китая", - сказал Решетников.
Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза. Заявку на нее нужно подать не позднее 4 дней до визита в Россию на специализированном сайте МИД России. Виза подходит для туристических и деловых поездок, при этом срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, а срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда в страну.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ТуризмРоссияВладивостокМаксим РешетниковДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023КитайИндияНовости - Туризм
 
 
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