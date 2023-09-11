https://ria.ru/20230911/turisty-1895456129.html

На ВЭФ рассказали, сколько туристов посетило Россию по электронной визе

На ВЭФ рассказали, сколько туристов посетило Россию по электронной визе - РИА Новости, 11.09.2023

На ВЭФ рассказали, сколько туристов посетило Россию по электронной визе

Порядка 30 тысяч иностранных туристов с начала августа посетили Россию по электронной визе, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:34

2023-09-11T06:34

2023-09-11T11:15

россия

владивосток

максим решетников

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

китай

индия

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893576107_0:222:3067:1947_1920x0_80_0_0_bd9c9f513dd8dec2140b2b9cfa1b4526.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Порядка 30 тысяч иностранных туристов с начала августа посетили Россию по электронной визе, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе сессии "Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности" в рамках ВЭФ. "С 1 августа у нас, действительно, заработала электронная виза. У нас 30 тысяч иностранных граждан уже приехало за август, половина - граждане Китая", - сказал Решетников. Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза. Заявку на нее нужно подать не позднее 4 дней до визита в Россию на специализированном сайте МИД России. Виза подходит для туристических и деловых поездок, при этом срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, а срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда в страну.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/soglashenie-1895438588.html

россия

владивосток

китай

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владивосток, максим решетников, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, китай, индия, новости - туризм