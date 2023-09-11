https://ria.ru/20230911/trevoga-1895646198.html

В Одесской области объявили воздушную тревогу

В Одесской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.09.2023

В Одесской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога снова объявлена в понедельник в Одесской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T18:25

2023-09-11T18:25

2023-09-11T18:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы рф

одесская область

николаевская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_0:288:3129:2048_1920x0_80_0_0_7161b5dbd34a8a0606824fc47344c10d.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в понедельник в Одесской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ведомства, сигнал тревоги в области был объявлен с 17.53 (совпадает с мск). Ранее в понедельник воздушная тревога объявлялась в Винницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

украина

одесская область

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы рф, одесская область, николаевская область