https://ria.ru/20230911/trevoga-1895646198.html
В Одесской области объявили воздушную тревогу
В Одесской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.09.2023
В Одесской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в понедельник в Одесской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T18:25
2023-09-11T18:25
2023-09-11T18:25
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в понедельник в Одесской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ведомства, сигнал тревоги в области был объявлен с 17.53 (совпадает с мск). Ранее в понедельник воздушная тревога объявлялась в Винницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
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в мире, украина, вооруженные силы рф, одесская область, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Одесская область, Николаевская область
В Одесской области объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Одесской области