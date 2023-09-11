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В Одесской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:25 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/trevoga-1895646198.html
В Одесской области объявили воздушную тревогу
В Одесской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.09.2023
В Одесской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в понедельник в Одесской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T18:25
2023-09-11T18:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
одесская область
николаевская область
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в понедельник в Одесской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ведомства, сигнал тревоги в области был объявлен с 17.53 (совпадает с мск). Ранее в понедельник воздушная тревога объявлялась в Винницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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украина
одесская область
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в мире, украина, вооруженные силы рф, одесская область, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Одесская область, Николаевская область
В Одесской области объявили воздушную тревогу

Украинские власти объявили воздушную тревогу в Одесской области

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в понедельник в Одесской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ведомства, сигнал тревоги в области был объявлен с 17.53 (совпадает с мск).
Ранее в понедельник воздушная тревога объявлялась в Винницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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