https://ria.ru/20230911/travlya-1895517512.html

СК начал проверку видео с травлей подростка в пермской спортшколе

СК начал проверку видео с травлей подростка в пермской спортшколе - РИА Новости, 11.09.2023

СК начал проверку видео с травлей подростка в пермской спортшколе

Следователи начали проверку после появления видео с травлей подростками сверстника в спортивной школе Перми, сообщает региональное управление СК РФ в... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:24

2023-09-11T11:24

2023-09-11T11:38

происшествия

пермь

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 11 сен - РИА Новости. Следователи начали проверку после появления видео с травлей подростками сверстника в спортивной школе Перми, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. Ранее в телеграм-канале Hockeymans78 появилось видео потасовки между подростками в раздевалке спортивного учреждения. Видно, как один юноша удерживает другого, который кричит и сопротивляется. Пользователи писали, что в инциденте участвуют воспитанники пермского хоккейного клуба "Молот". Также утверждается, что "ситуация продолжается с лета", тренер в нее не вмешивается. "В интернете размещена информация о причинении побоев несовершеннолетнему его сверстниками, занимающимися вместе с ним в одной из спортивных школ. По данному факту проводится процессуальная проверка", — говорится в сообщении СУСК. Отчет о проверке будет предоставлен главе СК РФ Александру Бастрыкину. В краевом Минспорта РИА Новости подтвердили, что инцидент случился в городской хоккейной школе "Молот". В ведомстве добавили, что спортивным учреждением проводится внутренняя проверка, также к разбирательству привлечена комиссия по делам несовершеннолетних. Само поведение воспитанников спортшколы в министерстве назвали "недопустимым".

https://ria.ru/20230410/vladivostok-1864136169.html

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)