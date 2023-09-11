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СК начал проверку видео с травлей подростка в пермской спортшколе - РИА Новости, 11.09.2023
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11:24 11.09.2023 (обновлено: 11:38 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/travlya-1895517512.html
СК начал проверку видео с травлей подростка в пермской спортшколе
СК начал проверку видео с травлей подростка в пермской спортшколе - РИА Новости, 11.09.2023
СК начал проверку видео с травлей подростка в пермской спортшколе
Следователи начали проверку после появления видео с травлей подростками сверстника в спортивной школе Перми, сообщает региональное управление СК РФ в... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:24
2023-09-11T11:38
происшествия
пермь
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 11 сен - РИА Новости. Следователи начали проверку после появления видео с травлей подростками сверстника в спортивной школе Перми, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. Ранее в телеграм-канале Hockeymans78 появилось видео потасовки между подростками в раздевалке спортивного учреждения. Видно, как один юноша удерживает другого, который кричит и сопротивляется. Пользователи писали, что в инциденте участвуют воспитанники пермского хоккейного клуба "Молот". Также утверждается, что "ситуация продолжается с лета", тренер в нее не вмешивается. "В интернете размещена информация о причинении побоев несовершеннолетнему его сверстниками, занимающимися вместе с ним в одной из спортивных школ. По данному факту проводится процессуальная проверка", — говорится в сообщении СУСК. Отчет о проверке будет предоставлен главе СК РФ Александру Бастрыкину. В краевом Минспорта РИА Новости подтвердили, что инцидент случился в городской хоккейной школе "Молот". В ведомстве добавили, что спортивным учреждением проводится внутренняя проверка, также к разбирательству привлечена комиссия по делам несовершеннолетних. Само поведение воспитанников спортшколы в министерстве назвали "недопустимым".
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происшествия, пермь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку видео с травлей подростка в пермской спортшколе

СК проверит данные о травле подростка в пермской спортшколе ХК "Молот"

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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ПЕРМЬ, 11 сен - РИА Новости. Следователи начали проверку после появления видео с травлей подростками сверстника в спортивной школе Перми, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
Ранее в телеграм-канале Hockeymans78 появилось видео потасовки между подростками в раздевалке спортивного учреждения. Видно, как один юноша удерживает другого, который кричит и сопротивляется. Пользователи писали, что в инциденте участвуют воспитанники пермского хоккейного клуба "Молот". Также утверждается, что "ситуация продолжается с лета", тренер в нее не вмешивается.
«
"В интернете размещена информация о причинении побоев несовершеннолетнему его сверстниками, занимающимися вместе с ним в одной из спортивных школ. По данному факту проводится процессуальная проверка", — говорится в сообщении СУСК.
Отчет о проверке будет предоставлен главе СК РФ Александру Бастрыкину.
В краевом Минспорта РИА Новости подтвердили, что инцидент случился в городской хоккейной школе "Молот". В ведомстве добавили, что спортивным учреждением проводится внутренняя проверка, также к разбирательству привлечена комиссия по делам несовершеннолетних. Само поведение воспитанников спортшколы в министерстве назвали "недопустимым".
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ПроисшествияПермьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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