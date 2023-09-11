https://ria.ru/20230911/tovary-1895505272.html

РЭЦ и Минспорта будут продвигать российские товары на внешних рынках

РЭЦ и Минспорта будут продвигать российские товары на внешних рынках - РИА Новости, 11.09.2023

РЭЦ и Минспорта будут продвигать российские товары на внешних рынках

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Министерство спорта России заключили соглашение о сотрудничестве с целью популяризации спорта и продвижения... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:15

2023-09-11T11:15

2023-09-11T13:28

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

дальний восток

арктика

вероника никишина

брикс

снг

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895513369_0:298:3110:2048_1920x0_80_0_0_4e5e4498243188b41eeaecdd8872ff33.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Министерство спорта России заключили соглашение о сотрудничестве с целью популяризации спорта и продвижения отечественных товаров за рубежом, документ, устанавливающий общие принципы взаимодействия и разработку комплекса совместных мероприятий, подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и министр спорта Олег Матыцин в рамках Восточного экономического форума 11 сентября."Согласно документу, стороны планируют работать над организацией совместных мероприятий как в России, так и за рубежом в рамках интеграции повесток продвижения российского спорта и экспорта", - говорится в сообщении."Министерство спорта Российской Федерации осознает важность взаимодействия с Российским экспортным центром. Наше сотрудничество будет развиваться на площадках спортивных соревнований, организуемых на территории России в открытом формате — "Игры БРИКС", "Игры Будущего", "Игры Дружбы", а также в отдельных видах спорта. Уверен, что продвижение российских товаров станет эффективным в рамках наших межгосударственных контактов с партнерами из стран СНГ, БРИКС, ШОС. Здоровый образ жизни становится популярным в молодёжной среде, поэтому важно также привлекать к нашему сотрудничеству организации студенческого спорта и волонтерское движение", - отметил Матыцин.Первым шагом сотрудничества стала акция на полях Международной Владивостокской регаты, которую РЭЦ проводит совместно с Минспорта, Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики Российской Федерации и Федерацией гребного спорта России. Цель акции — продвижение российской продукции под национальным брендом "Сделано в России" через размещение видеороликов в китайских коммуникационных каналах с привлечением российских гребцов, участвующих в регате, а также запуск продаж тематического набора российских товаров в брендированных "птичкой" "Сделано в России" национальных магазинах, и организации розыгрыша открыток с автографами спортсменов среди покупателей в течение периода проведения акции с 27 сентября по 10 октября 2023 года. В акции запланировано продвижение порядка 100 товарных позиций экспортной продукции от более 30 российских производителей, которые продаются на брендированных онлайн-полках.В будущем РЭЦ намерен масштабировать аналогичные акции по продвижению национального бренда "Сделано в России" и российского спорта совместно с Министерством спорта Российской Федерации и профильными спортивными федерациями. На это и направлено соглашение."Торговля и спорт работают по схожим принципам. Ну и еще спорт и экспорт объединены элементом соревнования: так же как наши спортсмены борются за победу в жесткой конкурентной борьбе, российские товары борются за иностранного потребителя. Сегодня мы видим, как зарубежные дружественные страны объединяются с Россией на почве спорта. То же самое мы видим и в торговле: увеличивается количество деловых поездок, растет интерес к работе с нашими экспортерами, а также все больше российские товары становятся популярными и среди широких масс конечных потребителей в дружественных странах. Поэтому объединение усилий и синергия продвижения под "зонтиком" национального бренда "Сделано в России" – логичное решение", — отметила Никишина.Программа по страновому продвижению отечественной продукции реализуется РЭЦ совместно с Фондом "Росконгресс". Проект ориентирован на широкое участие государства и бизнеса по повышению узнаваемости российских товаров.

https://ria.ru/20230909/rets-1895177164.html

дальний восток

арктика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), дальний восток, арктика, вероника никишина, брикс, снг, шос, россия, вэф-2023, экономика