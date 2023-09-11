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В Минэнерго рассказали об объемах "серого" экспорта топлива - РИА Новости, 11.09.2023
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01:07 11.09.2023 (обновлено: 01:34 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/toplivo-1895429633.html
В Минэнерго рассказали об объемах "серого" экспорта топлива
В Минэнерго рассказали об объемах "серого" экспорта топлива - РИА Новости, 11.09.2023
В Минэнерго рассказали об объемах "серого" экспорта топлива
Минэнерго РФ оценивает объем "серого" экспорта топлива из России с начала года в несколько миллионов тонн, в ближайшее время он будет ограничен, сообщил министр РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T01:07
2023-09-11T01:34
экономика
цены на нефть
владивосток
россия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ оценивает объем "серого" экспорта топлива из России с начала года в несколько миллионов тонн, в ближайшее время он будет ограничен, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ. По словам министра, на "сером" экспорте пытаются подзаработать те, кто покупает бензин по цене для внутреннего рынка с учётом демпфера, а продают его на экспорт по более высокой цене. "Безусловно надо ограничить "серый" экспорт. В ближайшее время появится соответствующий документ. Сейчас прорабатываются детали, чтобы этот шаг имел наибольшую эффективность", - сказал Шульгинов. Отвечая на вопрос об объеме "серого" экспорта, министр сказал: "Несколько миллионов тонн с начала года". По его словам, для ограничения "серого" экспорта топлива рассматриваются все варианты, но в приоритете - создание списка уполномоченных экспортеров производителей продукции и поставщиков на внутренний рынок. Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива. Экспертами рост цен на топливо объяснялся в том числе "серым" экспортом. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил в начале сентября, что Минэнерго РФ внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, цены на нефть, владивосток, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вэф-2023
Экономика, Цены на нефть, Владивосток, Россия, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), ВЭФ-2023
В Минэнерго рассказали об объемах "серого" экспорта топлива

Минэнерго оценило "серый" экспорт топлива в 2023 году в несколько миллионов тонн

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРаботник на территории нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) "Газпром нефть"
Работник на территории нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) Газпром нефть - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работник на территории нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) "Газпром нефть". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ оценивает объем "серого" экспорта топлива из России с начала года в несколько миллионов тонн, в ближайшее время он будет ограничен, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ.
«
По словам министра, на "сером" экспорте пытаются подзаработать те, кто покупает бензин по цене для внутреннего рынка с учётом демпфера, а продают его на экспорт по более высокой цене. "Безусловно надо ограничить "серый" экспорт. В ближайшее время появится соответствующий документ. Сейчас прорабатываются детали, чтобы этот шаг имел наибольшую эффективность", - сказал Шульгинов.
Отвечая на вопрос об объеме "серого" экспорта, министр сказал: "Несколько миллионов тонн с начала года".
По его словам, для ограничения "серого" экспорта топлива рассматриваются все варианты, но в приоритете - создание списка уполномоченных экспортеров производителей продукции и поставщиков на внутренний рынок.
Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива. Экспертами рост цен на топливо объяснялся в том числе "серым" экспортом. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил в начале сентября, что Минэнерго РФ внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ЭкономикаЦены на нефтьВладивостокРоссияНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ВЭФ-2023
 
 
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